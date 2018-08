Addio Nicolò | 2 anni | morto soffocato da un chicco d’uva mentre era in vacanza con i

“Addio capitano”. Nicolò - 17 anni - muore così in vacanza con gli amici : Era in vacanza in Grecia con gli amici, come tanti giovani che in questi giorni di caldo e afa un po’ in tutta Italia fuggono per qualche giorno alla ricerca di svago e divertimento. Purtroppo, però, per questo ragazzo di soli diciassette anni quello che doveva essere un momento spensierato si è trasformato in una tragedia improvvisa, terribile, che lo ha strappato per sempre ai suoi cari. Nicolò Mancin, promessa del calcio ...