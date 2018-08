Addio al vecchio telefono di casa | la Francia smantella la rete dei numeri fissi

L'Addio al professor Del Vecchio - scienziato di passione e umanità : Ci ha lasciato prematuramente il professore Luigi Del Vecchio, Ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica dell'Università di Napoli Federico II. Se n'è andato senza clamore. Il ...

Rivoluzione Coppa Davis : Addio al vecchio format dopo 118 anni : E' un grande onore essere parte di questo processo storico di uno sport di cui sono appassionato e, senza dubbio, sia personalmente sia professionalmente, questo è uno dei giorni più felici della mia ...

RICHARD HARRISON È MORTO/ Addio a Il Vecchio di Affari in Famiglia. Il figlio : ho perso un padre - un... : RICHARD HARRISON è MORTO. "Il Vecchio" di Affari in Famiglia, in onda in Italia su Cielo e History Channel, aveva una grande passione per le auto d'epoca. La morte di RICHARD HARRISON ha sconvolto chi lo ha amato come attore, ma ancora di più il figlio Rick che, per annunciare la scomparsa del padre, ha usato toccanti parole che, in breve tempo, hanno fatto il giro del mondo.

Addio a Richard Harrison - Il Vecchio di Affari in Famiglia : All’età di 77 anni Richard Harrison ha perso la sua battaglia contro il parkinson. "The Old Man", Il Vecchio, patriarca della fortunata serie Affari di Famiglia ha lasciato i suoi cari nella giornata di ieri, 25 giugno 2018. A comunicare la notizia è il figlio Rick su twitter, pubblicando una foto che ritrae suo padre da giovane, accompagnata dalla tenera frase: "Ho perso un amico, un padre, un maestro e molto di più. The Old Man ha perso la sua ...

RICHARD HARRISON È MORTO/ Addio a Il Vecchio di Affari in Famiglia : i riconoscimenti ottenuti : RICHARD HARRISON è MORTO. "Il Vecchio" di Affari in Famiglia, in onda in Italia su Cielo e History Channel, aveva una grande passione per le auto d'epoca. “Il Vecchio” di Affari di Famiglia (Pawn Stars) è deceduto all’età di 77 anni e nel corso delle ultime ore sono stati numerosi i messaggi di cordoglio sui social network dei suoi fans. Negli ultimi anni “Old man” ha ricevuto numerosi riconoscimenti

Richard Harrison è morto / Addio a "Il Vecchio" di Affari in Famiglia : la sua passione per le auto d'epoca : Richard Harrison è morto. "Il Vecchio" di Affari in Famiglia, in onda in Italia su Cielo e History Channel, aveva una grande passione per le auto d'epoca.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:05:00 GMT)

Addio 'Vecchio' di Affari di famiglia : 23.13 E' morto a 77 anni Richard Benjamin "il Vecchio" Harrison, cofondatore e proprietario del negozio di pegni di Las Vegas 'Gold & Silver Pawn Shop' dove dal 2009 è ambientato 'Affari di famiglia (titolo originale Pawn Stars) trasmesso su History e su Cielo. In pensione dal 2017, lasciò negozio e programma nelle mani del figlio Rick e del nipote Corey. "Ho perso un amico, un padre,un maestro e molto di più. The Old Man ha perso la sua ...