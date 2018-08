Addio a Neil Simon | è morto l' autore de La strana coppia

Addio a Neil Simon - drammaturgo de "La strana coppia" : Si è spento all'età di 91 anni il celebre drammaturgo americano Neil Simon, che nella sua lunga carriera ha scritto innumerevoli opere, molte delle quali molto celebri al livello internazionale, dei veri e propri "cult" come "La strana coppia" o "A piedi nudi nel parco". È morto presso il New York Presbyterian Hospital, dunque nella stessa città in cui era nato il 4 luglio 1927 e la stessa città che è stata per lui grande fonte di ...