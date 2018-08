Addio a Neil Simon | drammaturgo de La strana coppia

blogo

(Di domenica 26 agosto 2018) Si è spento all'età di 91 anni il celebreamericano, che nella sua lunga carriera ha scritto innumerevoli opere, molte delle quali molto celebri al livello internazionale, dei veri e propri "cult" come "La" o "A piedi nudi nel parco". È morto presso il New York Presbyterian Hospital, dunque nella stessa città in cui era nato il 4 luglio 1927 e la stessa città che è stata per lui grande fonte di ispirazione.Era uno dei più grandi maestri della commedia teatrale di Broadway e molte delle sue commedie sono state portata anche sul grande schermo. È stato candidato agli Oscar per quattro volte: nel 1969 per "La", nel 1976 per "I ragazzi irresistibili", nel 1978 per "Goodbye amore mio!" E nel 1979 per "California suite". È stato sposato cinque volte, due dei suoi cinque matrimoni sono stati con la stessa moglie (Diane Lander). L'ultimo ...