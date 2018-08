Addio a Giovanni Angeli | l’inventore dell’handbike Il ciclismo paralimpico piange il suo

Torino - Addio ai fuochi d’artificio : tutti con gli occhi al cielo per i droni luminosi. La festa di San Giovanni è da record : Ha fatto il tutto esaurito lo spettacolo dei droni, nel cielo di Torino, che per la prima volta ha sostituito i tradizionali fuochi d’artificio di San Giovanni, il santo patrono della città. Sono stati oltre 30 mila i torinesi accorsi in centro per lo show luminoso sopra piazza Castello. Tanti anche quelli costretti dalle rigide misure di sicurezza a tornare a casa quando i varchi, alle 22 circa, hanno iniziato a chiudere perché la piazza ...