Ace Combat 7 | Skies Unknow | il provato alla Gamescom 2018

FAcebook valuta gli utenti del social per combattere le fake news : Facebook prova nuovamente a combattere le fake news con una valutazione dei post e degli utenti che li segnalano. Nonostante i vari scandali sulla condivisione dei dati e notizie false che proliferano sul social network più noto e utilizzato al mondo, continua il tentativo di Mark Zuckerberg di mostrare una parvenza di legittimità al social blu. Torna la lotta alle fake news di Facebook La contraddizione appare evidente, la maggior fucina di ...

Gamescom 2018 : annunciata la data di uscita di Ace Combat 7 : Skies Unknown : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare la data di uscita di Ace Combat 7: Skies Unknown il 17 gennaio in Italia per PlayStation 4, Xbox One (le versioni digitali dal 18 gennaio) e 1° febbraio per PC tramite Steam.Ambientata nello stesso continente Usean come in Ace Combat 3 e Ace Combat 4 la storia ruota intorno alla Seconda Guerra Continentale di Usean, seguita da un attacco da parte di un esercito di aerei senza pilota.I ...

GAMESCOM 2018 : Ace Combat 7 SKIES UNKNOWN arriva in Italia a Gennaio 2019 : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare la data di uscita di ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN il 17 Gennaio in Italia per PlayStation 4, Xbox One (le versioni digitali dal 18 Gennaio) e 1° febbraio per PC tramite STEAM. ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN disponibile da Gennaio 2019 Ambientata nello stesso continente Usean come in ACE COMBAT 3 e ACE COMBAT 4 la storia ruota intorno ...

Elisa - la bambina di 3 anni che combatte la leucemia "sta malissimo"/ Il papà su FAcebook - "situazione grave" : Elisa, la bambina di 3 anni che combatte la leucemia "sta malissimo". Lo ha dichiarato il padre in un disperato messaggio Facebook. I genitori continuano a sperare fino alla fine.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Emergenza caldo - la solidarietà non va in vacanza : Banco FarmAceutico e Croce Rossa Italiana insieme per combattere la povertà sanitaria : La Fondazione Banco Farmaceutico onlus e Croce Rossa Italiana hanno firmato un protocollo d’intesa nazionale per consolidare la collaborazione, già sperimentata con successo a livello locale, sul fronte della lotta alla povertà sanitaria. L’accordo, in particolare, consentirà di rafforzare tutti quegli interventi sul territorio necessari per aiutare le persone in condizioni di indigenza e, in modo speciale, quelle che a causa del caldo estivo ...

GreenpeAce in azione in Finlandia durante l’incontro Trump-Putin : “Agire subito per combattere i cambiamenti climatici” [GALLERY] : 1/5 ...

FAcebook - un piano in 5 punti per combattere le fake news : Dall'introduzione delle analisi da parte dei fact-checker anche di foto e video alla collaborazione con il mondo accademico. Il social di Mark Zuckerberg prova riprendersi parte della credibilità perduta dopo lo scandalo Cambridge Analytica che l'ha travolta almeno qualche mese...

