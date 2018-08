Accuse a Papa Francesco | Sapeva degli abusi sessuali di McCarrick ma li ha

huffingtonpost

(Di domenica 26 agosto 2018) "Sin dal 2006 i vertici della Chiesanodel cardinale TheodoreBenedetto XVI era intervenuto, confinandolo nel silenzio. Ma la protezione della lobby gay, potentissima in Vaticano, gli ha consentito di diventare unoelettori di. Io stesso, 5 anni fa, ho informato Bergoglio della condotta di, ma senza esito. Ora che le sue turpitudini sono conclamate, ildeve dare l'esempio e dimettersi". Questo il clamoroso atto di accusa che Carlo Maria Viganò, ex nunzio apostolico negli Usa, consegna a La Verità nel giorno in cui Bergoglio conclude la delicatissima visita in Irlanda che vede proprio la pedofilia al centro. Ieri le parole di scusa e di fallimento della Chiesa non sono bastate a sopire le proteste dell'Irlanda, che chiede atti concreti contro la pedofilia."In questo momento estremamente ...