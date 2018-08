Abbiamo deciso noi piloti di fermarci | il nuovo asfalto è un flop

huffingtonpost

: Gol di mano di #Boly in #WolvesvCity 1-1, ma loro non hanno il #var. Noi invece sì, ma ha funzionato troppo bene e… - FBiasin : Gol di mano di #Boly in #WolvesvCity 1-1, ma loro non hanno il #var. Noi invece sì, ma ha funzionato troppo bene e… - UNHCRItalia : 'Abbiamo deciso di venire in Brasile perché i nostri figli stavano morendo di fame. Piangevano dalla fame'. Scopri… - Cild2014 : Il tema dei salvataggi in mare continua ad essere al centro del dibattito. Per questo abbiamo deciso di aggiornare… -

(Di domenica 26 agosto 2018) "Ci sono state delle telefonate tra noiper discutere la situazione - ha fatto sapere il pilota Ducati Pramac - alla fine questa decisione probabilmente è la scelta più saggia, siamo fatti tutti di pelle e ossa,provato da stamattina a correre, ma è stato un disastro.Alcuni team si sono rifiutati di spostare la gara a domani, quindi è statodi non correre: il problema non è stata la pioggia, che qui è ricorrente, ma il rifacimento dell'che è stato un". Così Danilo Petrucci commenta con Sky l'annullamento del Gp di Silverstone, 12mo appuntamento del motomondiale."Mi sarebbe piaciuto aspettare per provare a correre, ma le condizioni non stanno migliorando - ha aggiunto - Onestamente sono triste perché non si corre, ma penso anche a Rabat (il pilota caduto ieri e finito in ospedale con diverse ...