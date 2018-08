A TARANTO RASSEGNA INTERNAZIONALE DI VIDEOARTE

13 luglio - Per la rassegna "Passi segreti" lo spettacolo 'Incanti' al Teatro Comunale di Massafra - TARANTO - : Ticket spettacoli 'Incanti' e 'Intrighi': 10 euro. Ticket spettacolo 'Incubi': 15 euro. La rassegna "Passi Segreti", conosciuta negli anni passati come " Massafra Secret", per la sesta edizione ...

Massafra - TARANTO - - Al via la rassegna "Passi segreti" - a cura del Teatro delle Forche : Ticket spettacoli 'Inganni', 'Incontri', 'Incanti', 'Intrighi': intero 10 euro / ridotto 8 euro , per gruppi di almeno 8 persone e per chi acquista la card 'Passi segreti', valida per tutti gli ...