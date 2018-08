A Spa trionfo di Vettel

Trionfo Vettel a Spa : Vettel rosicchia sette punti in classifica ad Hamilton, portandosi a quota 214, contro i 231 del britannico. Ai piedi del podio si è fermato Valtteri Bottas, autore con la sua Mercedes di un gran ...

Vuelta a ESpaña 2018 : Rohan Dennis in trionfo a cronometro - prima maglia rossa. Quintana guadagna su Aru e Nibali : Apertura classica per la Vuelta a España 2018: frazione inaugurale di otto chilometri quasi completamente pianeggianti (un solo strappetto a metà percorso) in quel di Malaga, da percorrere tutti a cronometro. A trionfare, cogliendo anche la prima maglia rossa di questa edizione della corsa a tappe iberica, è stato un mostruoso Rohan Dennis. Il corridore australiano della BMC conferma i favori del pronostico e va a prendersi il primo successo in ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Olanda in trionfo - 6-0 all’Irlanda. La Spagna si prende uno storico bronzo : Nel Mondiale delle sorprese, la medaglia d’oro va alla squadra più attesa. A Londra infatti l’Olanda si conferma campionessa del mondo di Hockey su prato femminile, al termine di una manifestazione dominata in lungo e in largo. La finale di oggi è stata lo specchio della qualità e della classe della compagine orange: nettissimo 6-0 con il quale è stata spazzata via l‘Irlanda, comunque meravigliosa medaglia d’argento. A ...

Mick Schumacher/ Il figlio di Michael ha vinto a Spa-Francorchamps - primo trionfo in Formula 3 : Mick Schumacher ha vinto la prima gara di Euro Formula 3 a Spa-Francorchamps, circuito belga sul quale papà Michael aveva centrato il primo successo in Formula 1 e altri cinque trionfi(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 10:28:00 GMT)

Mick Schumacher ha vinto in Euro Formula 3! Che successo per il figlio d’arte - trionfo a Spa a suon di sorpassi : Mick Schumacher ha vinto la sua prima gara nell’Euro Formula 3. Una giornata bellissima per il figlio del grande Michael, le cui condizioni fisiche dopo il noto incidente sugli sci sono sempre assolutamente riservate. Il 19enne si è imposto nella gara3 del GP del Belgio, proprio sul mitico tracciato di Spa dove era iniziata la carriera del papà. Dopo una deludente gara2 in cui non era riuscito a sfruttare la pole position, Schumi è stato ...

Scherma - Mondiali 2018 : trionfo storico della Svizzera nella Spada maschile a squadre. Gli azzurri chiudono al sesto posto : La Svizzera conquista il primo titolo iridato della storia nella spada maschile a squadre ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Il quartetto elvetico formato da Max Heinzer, Lucas Malcotti, Michele Niggeler e Benjamin Steffen compie una grande impresa e porta a casa una medaglia d’oro straordinaria. La Svizzera ha sconfitto in finale la Corea del Sud (Jung Jinsun, Kweon Youngjun, Park Sangyoung, Park Kyoungdoo) con il punteggio di 36-31. Un ...

Hockey su pista - Europei 2018 : Spagna profeta in patria - in trionfo per la 17^ volta! Portogallo sconfitto 6-3 in finale : La Spagna è profeta in patria e vince gli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna. I padroni di casa hanno sconfitto 6-3 il Portogallo al termine di un match dominato, nel corso del quale l’allungo è arrivato a cavallo tra la prima e la seconda frazione di gioco. La compagine spagnola ha vinto tutte le partite disputate nel corso del torneo, senza mai dare l’impressione di essere in difficoltà neppure in finale, sebbene ...

Spada - trionfo della Navarria in Cina : La 33enne friulana, che in semifinale aveva regolato 15-8 la svizzera Staehli,conquista anche in anticipo la coppa del mondo. Si sono fermate nel tabellone delle 32 sia Rossella Fiamingo che Giulia ...

