A Spa il quinto successo della Scuderia E si va a Monza

Ottenuto il quinto stato della materia sulla Stazione Spaziale : Il quinto stato della materia è stato Ottenuto per la prima volta in orbita, sulla Stazione Spaziale Internazionale: è distinto da quello liquido, solido, gassoso e dal plasma, in quanto è una nuova forma della materia possibile solo a temperature estreme, vicine allo zero assoluto, ed è costituita da super-atomi che si comportano come onde anziché come particelle. Il risultato si deve all’esperimento Cold Atom Laboratory della Nasa, ...

Capcom loda DmC ma il quinto capitolo eSpanderà quanto visto nella saga canonica : Quando Devil May Cry 5 è stato presentato al pubblico in molti hanno notato una somiglianza nel redesign di Nero con il Dante apparso nel reboot di Ninja Theory. Come riporta VG247, Capcom ha assicurato che Devil May Cry 5 sarà un seguito diretto del quarto capitolo, tuttavia la compagnia non se la sente di disconoscere DmC , poiché si tratta, a loro parere, di un ottimo titolo. Su questo argomento è intervenuto il producer di DMC 5, Matt ...

VILLA GIAQUINTO - I volontari del comitato chiedono aiuto per recuperare uno Spazio comune : ... , un progetto sportivo multietnico, che serva ad abbattere i pregiudizi e favorire l'inclusione sociale, l'organizzazione di momenti di dibattito sui temi più importanti, oltre a spettacoli musicali.