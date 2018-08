A chi tocca dopo Draghi?

LEGHISTA VS MAGISTRATI : "TOCCATE IL CAPITANO E VI VENIAMO A PRENDERE"/ Bellachioma ora si scusa : Deputato Lega contro MAGISTRATI: "Toccate Matteo Salvini e vi VENIAMO a prendere". Ultime notizie, Anm replica a Bellachioma: "fatto di inaudità gravità"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 21:14:00 GMT)

Il deputato leghista minaccia i magistrati : "Toccate Salvini e vi veniamo a prendere - occhio" : Un messaggio shock rivolto ai magistrati: una minaccia per nulla troppo velata. È quella lanciata dal deputato e segretario della Lega in Abruzzo Giusepe Bellachioma su Facebook. Condividendo un messaggio di Matteo Salvini sull'indagine contro ignoti aperta per il caso della Diciotti, Bellachioma ha aggiunto: "Messaggio da parte della Lega Abruzzo: se toccate il Capitano vi veniamo a prendere sotto casa..occhio!!!"

chi sarà il prossimo sul trono? No - George non tocca (ancora) a te : Nel 2018 un nuovo membro è entrato a far parte della famiglia reale britannica. Il principe Louis Arthur Charles, terzo figlio di William e Kate Middleton, è venuto al mondo lo scorso 28 aprile, modificando l’ordine di successione al trono. Ordine che vede a capo Elisabetta II, 92 anni di cui 66 trascorsi con la corona in testa, la monarca più longeva della storia britannica (ha superato persino la regina Vittoria). LEGGI ANCHE Un giorno ...

SCENARI/ chi tocca l'Arabia muore : così funziona il ricatto dei nuovi padroni : Il governo saudita ha reagito duramente alle critiche canadesi per le repressioni in atto nel Paese. Come funziona la politica delle armi di Riyad.

Nuovo budget militare USA tocca la linea rossa nei rapporti tra Washington e Pechino - : ... eppure la questione di Taiwan è stata ripetutamente discussa a lungo, da Trump sono arrivate rassicurazioni sul fatto che resterà immutata la politica americana per il riconoscimento di una sola ...

L'arte è intoccabile - chi la censura crea martiri : Andrà forse spiegato all'improvvido che l'immagine è diffusa fin dall'antichità, nel mondo greco come in quello latino. Viene utilizzata da Cicerone, da Livio, da Aristeneto e altri, e se ne trovano ...

Turchia - la lira in caduta libera : tocca i minimi storici. “Vigilanza Bce preoccupata per contagio banche europee” : La lira turca è in caduta libera e fa tremare i mercati europei, preoccupati per un possibile contagio della crisi economica e monetaria di Ankara sulle banche europee. La valuta, sotto attacco per via dei timori sulle politiche del Paese guidato da Recep Tayyip Erdogan, è arrivata a scambiare fino a 6,3 sul dollaro, perdendo il 13,5% e toccando così i minimi storici. Poi ha recuperato un po’ di terreno, assestandosi attorno a 5,8. Il ...

Periferie - Pd : “Governo toglie ai poveri per dare ai ricchi”. Di Maio : “Fondi non toccati” : I sindaci di tutta Italia sono in rivolta contro l'esecutivo Lega-M5S. Il motivo della protesta è un emendamento al decreto Milleproroghe che blocca fino al 2020 i fondi di un piano per le Periferie pensato dai governi Renzi e Gentiloni. Ma secondo Di Maio la norma, al contrario, "sblocca fondi che i Comuni potranno utilizzare da subito".Continua a leggere

Europei di ginnastica Oggi tocca a De Vecchis : A Glasgow ciò che conta di più è la gara di squadra, quindi porterò un esercizio meno rischioso . Tommaso De Vecchis, ubbidisce agli ordini di scuderia e non presenterà questa sera sulla pedana della ...

SAMSARA - SINDACO GALLIPOLI REVOCA SGOMBERO/ Ultime notizie : “Lido non si tocca e non chiude” : GALLIPOLI, ordinanza di SGOMBERO per il SAMSARA. Ma il SINDACO frena: “Il lido non chiuderà”. Le Ultime notizie sul luogo simbolo della movida salentina(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 16:30:00 GMT)

Minaccia dei fondi Usa : "Se toccate pensioni - Italia rischia il caos" : 'La Banca centrale europea tra poco cesserà di acquistare titoli di Stato e di stimolare l' economia dei Paesi europei - spiega Cardillo -. Il mercato finanziario sa bene che l'Italia, da questo ...

SSD Marsala Calcio : Archiviata la visita dell´Alba Alcamo - lunedì 6 agosto tocca all´Equipe Sicilia : Per la cronaca, l´allenamento si è concluso col punteggio di 3-1 per gli azzurri con un gol per tempo di Manfrè , Rig., , Giannusa e Cincotta. La SSD Marsala Calcio a r.l comunica infine che è subito ...

Risale lo spread : toccata quota 246 La Borsa di Milano chiude a -1 - 73% : Tornano sotto tiro i titoli di Stato italiani con i Btp decennali che registrano di gran lunga la peggiore performance dell'Eurozona e lo spread che vola sui massimi da oltre un mese. Il differenziale ...