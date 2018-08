7 motivi per cui baciarsi fa bene alla salute

Diciotti - 17 persone possono sbarcare per motivi sanitari : Ore 19:08 - Solo 13 delle 17 persone individuate dai medici sono scese dalla nave Diciotti. Quattro donne si sono infatti rifiutate di andare in ospedale per restare insieme ai parenti.Ore 18:58 - Gli ispettori del Ministero della Salute hanno disposto lo sbarco di 17 persone. Gli ispettori sono saliti a bordo della nave insieme ai medici dell'Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) per un controllo su richiesta del ...

Primi sbarchi dalla Diciotti. A terra 13 migranti per motivi di salute. Altri 20 profughi saranno accolti dall'Albania : L'ordine di sbarco arriva dalle autorità sanitarie. Altre 4 donne cui pure era stato dato il via libera sono rimaste a bordo per non separarsi dai familiari. Salvini fa sapere che si sta sondando la ...

Altri sbarchi dalla nave Diciotti : in ospedale a Catania 16 persone per motivi sanitari : Si fa sempre più drammatica la situazione sulla nave Diciotti, carica di migranti ancorata di fronte al porto di Catania per scalo tecnico: dopo lo sbarco nei 27 minori non accompagnati, oggi sono stati fatti scendere 16 adulti per motivi sanitari. Il governo italiano attende una risposta dall’Europa per non farsi carico in esclusiva dei migranti e la linea dura di Matteo Salvini ha dato adito a numerose polemiche e denunce. Nonostante lo ...

Diciotti : sbarcano solo 12 migranti per motivi sanitari. L'Albania accoglierà 20 migranti : A lasciare la nave dovevano essere in 17 . 11 donne e 6 uomini di cui due con sospetta tubercolosi. Ma 5 donne si sono rifiutate di scendere per non abbandonare i loro compagni. 20 profughi della nave ...

Dodici migranti sbarcano dalla Diciotti per motivi sanitari. L’Albania accoglierà venti profughi : Concluso lo sbarco dei primi Dodici migranti - sei uomini e sei donne, da nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, disposto per ragioni sanitarie. Sono saliti sulle ambulanze diretti all’ospedale Garibaldi. L’ordine di sbarco è stato deciso dal Viminale per 17, ma cinque donne si sono rifiutate di scendere, perché intendono farlo solo con i l...

Nave Diciotti - 12 migranti sbarcati per motivi sanitari : LEGGI Si infiamma anche la polemica politica . In un tweet, l'ex premier e senatore Pd Matteo Renzi scrive: "Ci sono 150 eritrei e 43 italiani presi in ostaggio dai post Facebook di qualche ministro. ...

Diciotti : sbarcano solo 12 migranti per motivi sanitari : A lasciare la nave dovevano essere in 17 . 11 donne e 6 uomini di cui due con sospetta tubercolosi. Ma 5 donne si sono rifiutate di scendere per non abbandonare i loro compagni - L'ufficio di Sanità ...

Dodici migranti sbarcano dalla Diciotti per motivi sanitari - ancora stallo sugli altri : Concluso lo sbarco dei primi Dodici migranti - sei uomini e sei donne, da nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, disposto per ragioni sanitarie. Sono saliti sulle ambulanze diretti all’ospedale Garibaldi. L’ordine di sbarco è stato deciso dal Viminale per 17, ma cinque donne si sono rifiutate di scendere, perché intendono farlo solo con i l...

Sedici migranti potranno sbarcare dalla Diciotti per motivi sanitari - ancora stallo sugli altri : È stato l’Ufficio di Sanità marittima di Catania a ordinare lo sbarco immediato delle undici donne e dei cinque uomini dalla nave Diciotti della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania. Le donne avrebbero subito stupri durante le permanenza nei campi della Libia, con traumi fisici e psicologici evidenti. Sulle donne, in par...

Nave Diciotti - altri 16 migranti a terra per motivi sanitari : L'ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla Nave Diciotti di 11 donne e 5 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. Il gruppo è sbarcato per motivi sanitari e in ...

Dalla nave Diciotti sbarcano 16 migranti per motivi di salute : Roma, 25 ago., askanews, - Dalla nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania con 150 migranti sono sbarcate 11 donne e 5 uomini per 'motivi sanitari' e - sottolineano dal ministero - 'in questi casi ...

Dalla nave Diciotti sbarcano 16 migranti per motivi si salute : Roma, 25 ago., askanews, - Dalla nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania con 150 migranti sono sbarcate 11 donne e 5 uomini per 'motivi sanitari' e - sottolineano dal ministero - 'in questi casi ...

Sedici migranti sbarcano dalla Diciotti per motivi sanitari - ancora stallo sugli altri : È stato l’Ufficio di Sanità marittima di Catania a ordinare lo sbarco immediato delle undici donne e dei cinque uomini dalla nave Diciotti della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania. Le donne avrebbero subito stupri durante le permanenza nei campi della Libia, con traumi fisici e psicologici evidenti. Sulle donne, in par...

"Troppo pochi 8 mesi per avere un nuovo ponte. Lascio per motivi politici" : Stava montando una forte pressione mediatica e politica che non faceva bene al lavoro della commissione e dei suoi membri. Giuridicamente non c'era un'incompatibilità, ma è evidente che mi sia stato ...