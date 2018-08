2^ giornata | probabili formazioni | Spalletti conferma Martinez | Soriano dal 1′

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Moduli - dubbi e scelte : Perisic torna titolare (2^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: dubbi e Moduli e le mosse dei tecnici per gli schieramenti della 2^ giornata del massimo campionato italiano (25-26-27 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 14:57:00 GMT)

Probabili formazioni/ Roma Atalanta : diretta tv - orario le ultime notizie live (Serie A 2^ giornata) : Probabili formazioni Roma Atalanta: diretta tv orario e le ultime notizie sugli 11 in campo domani, 27 luglio allo Olimpico, nella 2^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:13:00 GMT)

Probabili formazioni/ Inter Torino : quote - ultime novità live (Serie A 2^ giornata) : Probabili formazioni Inter Torino: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre, che si affrontano nella seconda giornata di Serie A allo stadio Giuseppe Meazza(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 07:19:00 GMT)

Probabili Formazioni Bordeaux-Monaco - Ligue 1 giornata 3 - 26-08-2018 : Anche se deve ancora essere confermato come nuovo tecnico del Bordeaux, la magia di Thierry Henry è ora necessaria più che mai. In passato, il Bordeaux sarebbe stato favorito, ma ora tutti i segnali indicano una vittoria per il Monaco.Una sconfitta per il Bordeaux, senza allenatore, e con risultati sfavorevoli altrove, potrebbe renderla l’unica squadra della Ligue 1 che arriva a lunedì prossimo senza neanche un punto in tre ...

Probabili Formazioni Marsiglia-Rennes - Ligue 1 giornata 3 - 26-08-2018 : Il Marsiglia ospita il Rennes nell’ultimo scontro domenicale della Ligue 1, con i padroni di casa che cercano di ottenere la loro seconda vittoria casalinga, e la squadra ospite che è invece disperatamente a caccia del primo punto in trasferta nella nuova stagione.Dopo una vittoria casalinga facile per 4-0 contro il Toulouse nel turno di apertura, il Marsiglia ha completamente rovinato le cose nella prima trasferta dello scorso fine ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A / Moduli - dubbi e scelte : l'ex e il dilemma di Carlo (2^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: dubbi e Moduli e le mosse dei tecnici per gli schieramenti della 2^ giornata del massimo campionato italiano (25-26-27 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:01:00 GMT)

Probabili Formazioni Bordeaux-Monaco - Ligue 1 giornata 3 26-08-2018 : Anche se deve ancora essere confermato come nuovo tecnico del Bordeaux, la magia di Thierry Henry è ora necessaria più che mai. In passato, il Bordeaux sarebbe stato favorito, ma ora tutti i segnali indicano una vittoria per il Monaco.Una sconfitta per il Bordeaux, senza allenatore, e con risultati sfavorevoli altrove, potrebbe renderla l’unica squadra della Ligue 1 che arriva a lunedì prossimo senza neanche un punto in tre ...

Probabili Formazioni Marsiglia-Rennes - Ligue 1 giornata 3 26-08-2018 : Il Marsiglia ospita il Rennes nell’ultimo scontro domenicale della Ligue 1, con i padroni di casa che cercano di ottenere la loro seconda vittoria casalinga, e la squadra ospite che è invece disperatamente a caccia del primo punto in trasferta nella nuova stagione.Dopo una vittoria casalinga facile per 4-0 contro il Toulouse nel turno di apertura, il Marseille ha completamente rovinato le cose nella prima trasferta dello scorso fine ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B / Moduli - mosse e scelte : focus sul Vigorito (1^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: Moduli e mosse degli allenatori per gli schieramenti previsti nei match della prima giornata del Campionato Cadetto 2018-2019.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:51:00 GMT)

Probabili Formazioni Serie A 2018-2019 : 2.a giornata : Formazioni Serie A aggiornate per avere i consigli giusti per il Fantacalcio. Formazioni Serie A – Stagione 2018-2019 – 2.a Giornata Probabili Formazioni Serie A 2018-2019: 2.a Giornata Il campionato di Serie A 2018-2019 è pronto ai nastri di partenza e la Juventus come al solito si troverà e difendere ancora una volta il tricolore. […]

Probabili Formazioni Serie A 2018-2019 : 2.a giornata : Formazioni Serie A aggiornate per avere i consigli giusti per il Fantacalcio. Formazioni Serie A – Stagione 2018-2019 – 2.a Giornata Probabili Formazioni Serie A 2018-2019: 2.a Giornata Il campionato di Serie A 2018-2019 è pronto ai nastri di partenza e la Juventus come al solito si troverà e difendere ancora una volta il tricolore. […]

Probabili formazioni Serie A / Dubbi - moduli e scelte : i duelli allo Stadium (2^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: Dubbi e moduli e le mosse dei tecnici per gli schieramenti della 2^ giornata del massimo campionato italiano (25-26-27 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:43:00 GMT)

Serie A - ecco tutte le probabili formazioni della 2ª giornata : TORINO - Va in scena la seconda giornata del campionato di Serie A. Ad aprire le danze il big-match allo Stadium tra Juventus e Lazio , a seguire il debutto di Ancelotti al San Paolo contro il Milan ...

Probabili formazioni Serie B / Mosse - scelte e moduli : brutto infortunio per Erlic (1^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: moduli e Mosse degli allenatori per gli schieramenti previsti nei match della prima giornata del Campionato Cadetto 2018-2019.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:57:00 GMT)