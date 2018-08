10 modi per vincere la sindrome del rientro

Andamento positivo per il settore commodities italiano - +1 - 42% - : Teleborsa, - Il Comparto materie prime dell'Italia termina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'EURO STOXX Basic Resources. Il FTSE Italia Basic Resources ha ...

Andamento positivo per il settore commodities italiano - +1 - 42% - : Il Comparto materie prime dell'Italia termina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall' EURO STOXX Basic Resources . Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto a 40.081,...

modica - intervento dei pompieri per un incendio causato da un fulmine : Un violento acquazzone, accompagnato da tuoni e fulmini, si è abbattuto questa mattina sul litorale del territorio ibleo, interessando particolarmente Marina di Modica, Sampieri e Cava D'Aliga. E' ...

Assad e Aoun discutono mezzi e modi per il ritorno dei rifugiati siriani dal Libano : La controversa questione dei rapporti commerciali e diplomatici fra Libano e Siria è oggetto da tempo di discussioni e aspre polemiche fra la leadership politica e governativa di Beirut. L'attuale ...

Nel comprensorio di modica tempi duri per il recapito della posta : ... Ispica e Pozzallo, dal 10 Settembre prossimo partirà il progetto Aziendale del recapito a giorni alterni, autorizzato con delibera AGCOM con il placet del Ministero dell'Economia. I sindacati, a ...

Come indossare l’abito off the shoulders : 5 modi per indossarlo : L’abito off the shoulders è l’abito che si indossa a spalle scoperte. E’ un capo romantico, sia estivo che primaverile. A me personalmente piace moltissimo, perchè trovo che sia un compromesso elegante e grazioso tra lo stare freschi e il non scoprirsi troppo. In questo post vi farò vedere cinque modi diversi per indossarlo con stile. Come indossare l’abito off the shoulders: casual Per indossarlo così non ci vuole poi ...

5 modi per risparmiare su Amazon : Amazon è il più grande e-commerce del mondo ed è molto probabile che tu faccia acquisti online sicuri proprio sul più noto sito di Seattle. Proprio per questo già saprai che puoi impostare avvisi in modo da sapere quando il prezzo di un articolo diminuisce. Tuttavia, ci sono altri piccoli trucchi, che potresti non conoscere, che possono rendere più facile lo shopping online e risparmiare denaro. Lo shopping online è una delle migliori ...

4 modi per risparmiare su Amazon : Amazon è il più grande e-commerce del mondo ed è molto probabile che tu faccia acquisti online sicuri proprio sul più noto sito di Seattle. Proprio per questo già saprai che puoi impostare avvisi in modo da sapere quando il prezzo di un articolo diminuisce. Tuttavia, ci sono altri piccoli trucchi, che potresti non conoscere, che possono rendere più facile lo shopping online e risparmiare denaro. Lo shopping online è una delle migliori ...

Marina di modica - gas tossici da fertilizzante : allarme per residenti : Evacuati i residenti di contrada Carciolo a Marina di Modica per rischio di intossicazione da gas tossici emessi da un fertilizzante.

modica - controlli Estate sicura : un arresto e 38 perquisizioni : Un arresto, 3 persone deferite in stato di liberta' per furto, 2 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. controlli dei carabinieri di Modica

modica - bus scoperto per turisti : 7 fermate : Sono sette le fermate del bus scoperto a Modica che consentira' di far visitare la citta' ai turisti. Il bus sara' attiva dal 14 agosto.

Parte anche a modica il servizio turistico di bus scoperto : Il bus avrà lo stesso funzionamento di quelli che ci sono in tutti i grandi centri di arte nel Mondo, con un unico biglietto si potrà salire e scendere quante volte si vuole nell'arco di una giornata.

Messaggi WhatsApp modificabili dopo l’invio per una falla e altri rischi : ultima ricerca shock : I Messaggi WhatsApp sono modificabili dopo l'invio nel loro contenuto? Ufficialmente no e l'unica cosa che si può fare dopo aver scoperto un errore è quella di cancellare la nota. Eppure, secondo una nuova ricerca di alcuni esperti, ci sarebbe una nuova falla in grado di cambiare i contenuti testuali anche dopo che questi sono stati spediti. Ci sarebbero anche altri rischi poi, nientaffatto trascurabili. L'indagine, in parte allarmante, è ...

10 modi per sfruttare i benefici del mare : Secondo i dati diffusi dalla Coldiretti sono sei su 10 gli italiani che per le proprie vacanze hanno scelto una località di mare. I bagni in acqua, il divertimento sulla spiaggia, le serate sotto le stelle: sono molti i motivi che continuano a spingerci verso questo tipo di vacanza. Ma il mare non è solo questo: possiamo considerarlo una vera e propria medicina naturale, capace di apportare numerosi benefici al nostro corpo e alla nostra ...