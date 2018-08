10 canzoni per affrontare il rientro dalle ferie e sopravvivere agli amori estivi

Dieci canzoni per ricordare la primavera di Praga : Sono brani che testimoniano la gioia e la creatività che accompagnarono la fase di apertura e di libertà in Cecoslovacchia, prima della repressione sovietica. Leggi

Secondo tempo per "Attraverso festival" : a Ovada arrivano le bande e le canzoni di Rino Gaetano : È inserita nell'ambito di Ovada in Festa, la manifestazione organizzata dal Comune e dalla Pro loco che unisce musica, spettacoli, ballo, intrattenimento e degustazioni. Con i suoi tamburi, le trombe ...

14 canzoni per i 70 anni di Robert Plant : Nato a West Bromwich nel 1948, è stato uno dei quattro leggendari membri dei Led Zeppelin

Mia Martini - amori - canzoni - morte : 5 cose da sapere sulla storia della cantante : 5 curiosità su Mia Martini: com'è morta, quanti anni aveva e tanto altro sulla storia della cantante Passano gli anni, passano le cantanti ma lei resta intramontabile. Mia Martini è una delle interpreti più amate e ascoltate della musica italiana nonostante la prematura morte avvenuta nel 1995.

LORENZO FRAGOLA/ "Non immaginavo il successo per le mie canzoni - ma è bellissimo" (Battiti Live 2018) : LORENZO FRAGOLA, dopo un po' di tempo l'artista torna alla ribalta con l'attesissimo nuovo singolo "Super Martina" che ha conquistato il pubblico.

Carl Brave - rapper romano : 'Racconto le imperfezioni dei ragazzi - basta canzoni d'amore' : Carlo Coraggio, il rapper conosciuto come Carl Brave, è stanco di cantare pezzi d’amore, ha deciso di scrivere brani che parlano veramente dei giovani e delle loro incompletezze. L’artista di Roma si trova da 12 settimane in classifica [VIDEO] con il proprio album da solista ‘Notti Brave’ uscito a maggio. I suoi testi hanno uno slang attuale e arrivano subito ai giovani Ha debuttato al 1°posto della classifica vincendo subito il disco d’oro. ...

Cardi B e Offset comprano i diritti sul nome della figlia per canzoni - film e merchandising : Come aveva fatto anche Beyoncé

BRINDISI D'ESTATE : canzoni D'AUTORE IN GIRO PER IL MONDO : 'La Bella Stagione' anima la citta con spettacoli e proposte culturali ad ingresso gratuito, valorizzando le piazze, gli edifici storici, i quartieri e il lungomare. Piazza San Giovanni al Sepolcro e ...

POOH 50 - L'ULTIMA NOTTE INSIEME/ Diretta e scaletta : 50 canzoni per un concerto trionfale : POOH 50 - L'ultima NOTTE INSIEME in onda oggi, sabato 4 agosto, in prima serata su canale 5: Diretta e scaletta. 50 canzoni per un ultimo, trionfale concerto.

Young Signorino : chi è - concerti - interviste e canzoni famose del “Trapper” del momento : Sulla bocca di tutti, Young Signorino è il trapper del momento, il nome di cui tutti parlano e lo pseudonimo di questo ragazzo appena diciannovenne ma che nel giro di poco tempo ha costruito la sua fama grazie ai social e al suo eccentrico personaggio. Paolo Caputo (il suo vero nome) ha spiccato il volo presentandosi con una personalità instabile, contraddistinta da condizioni psicofisiche particolari e da esperienze con psicofarmaci che lui ...

Montesilvano d’Autore : Paolo Fiorucci - Rachele e le canzoni per bambini : I bambini capiscono le canzoni prima e meglio degli adulti. Me ne sono accorto un paio di sere fa, in un momento preciso, durante Montesilvano d’Autore 2018. Sono sul palco e intervisto Paolo Fiorucci, uno dei migliori cantautori italiani. A un certo punto passa un elicottero. Rachele, tre anni a maggio, è seduta in prima fila: guarda l’elicottero, lo indica, urla di gioia: “Papà!”. Il papà di Rachele, Stefano, di mestiere fa il pilota di ...

Playlist delle vacanze : 15 canzoni per i viaggi in macchina : L’estate è sinonimo di vacanze, ma, per arrivare alle agognate mete di (meritato) riposo e relax, bisogna spesso affrontare prima lo stress da viaggio, soprattutto quello in macchina. Per sopravvivere ai bollini neri in autostrada, che cosa c’è di meglio di una bella colonna sonora da cantare a squarciagola per alleviare la tensione da traffico intenso? La giusta canzone, si sa, può svoltare la situazione, facendo migliorare l’umore, ...

SYRIA/ Due canzoni per ricordare Luigi Tenco e Gino Paoli (Una serata Bella… senza fine) : SYRIA è tra gli ospiti di "Una serata Bella... senza fine", in replica questa sera su Rete 4, dedicata alle canzoni di Gino Paoli, Sergio Endrigo e Luigi Tenco.

10 canzoni dance per l’estate 2018 : Prometto di non usare mai la parola tormentone in questo articolo che dunque parte con un, se non nobile, quantomeno apprezzabile proposito. Quello di quello di scegliere 10 canzoni dance che ci faranno ballare durante l’estate. Anzi, anche la formula “che ci faranno ballare durante l’estate” può essere definitivamente abolita. Torniamo seri. La musica dance elettronica sta vivendo una stagione di transizione in cui cerca ...