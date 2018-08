Zingaretti | “Venite tutti” il 6 e 7 ottobre a Roma

romadailynews

: Un contributo di Nicola Zingaretti 'Noi non abbiamo paura, voltiamo pagina e ci rimettiamo in cammino. Venite tutt… - RiminixOrlando : Un contributo di Nicola Zingaretti 'Noi non abbiamo paura, voltiamo pagina e ci rimettiamo in cammino. Venite tutt… -

(Di sabato 25 agosto 2018) “Serve un nuovo patto per tornare a crescere garantendo l’equita’, la giustizia sociale e il senso di umanita’. Serve un nuovo patto per ridurre le disuguaglianze e restituire il futuro alle giovani generazioni. Venite tutti. Portate passione, idee, fiducia nell’altro, creativita’, voglia di lottare. Portate allegria perche’ sara’ indispensabile per affrontare questa sfida complessa, difficile ed entusiasmante. C’e’ un immenso bisogno di nuovi protagonisti, di una dimensione collettiva della politica e di leader che sappiano guidare una comunita’ producendo sintesi tra diversita’ e poi decidere. Il tempo per provarci e’ adesso, perche’ il domani appartiene a chi ha il coraggio di inventarlo”. Lo scrive Nicola, presidente della Regione Lazio ed esponente Pd, sul suo blog ...