Your Phone ora compatibile con Windows 10 April Update AGG 2 Release Preview

L’App Your Phone permette di fare il Mirroring fra Android e Windows : Come trasmettere lo schermo dello smartPhone Android su PC Windows con l’applicazione Your Phone (Beta) L’App Your Phone permette di fare il Mirroring fra Android e Windows Your Phone è una nuova applicazione sviluppata da Microsoft che permette di fare il Mirroring, trasmissione dello schermo su altro dispositivo, tra smartPhone Android e PC Windows. L’applicazione […]

Your Phone ora compatibile con Windows 10 April Update [AGG.1 Rimosso] : [Aggiornamento1 16/08/2018] Microsoft ha cambiato idea rimuovendo il supporto di Your Phone per April 2018 Update. Prima di abilitare l’app anche per questa versione di Windows 10, i tecnici di Redmond desiderano infatti prima ricevere ulteriori feedback dagli utenti Insider. #YourPhone folks on 1803, we aren't quite ready for you yet. We will be back once we are! For now we would love Your feedback on WIP. — Vishnu Nath ...

Gli utenti di Windows 10 possono provare l’app Your Phone per accedere alle foto dello smartphone da PC : Il mese scorso Microsoft ha iniziato a testare l'app Your Phone con Windows 10 Insider e ora la società la rende disponibile per tutti gli utenti di Windows 10 con l'ultimo aggiornamento di aprile 2018. Gli utenti di Windows 10 possono provare l'app Your Phone per eseguire il mirroring dei contenuti dello smartPhone Android su un PC e accedere istantaneamente alle foto del dispositivo Android dal computer. L'articolo Gli utenti di Windows 10 ...

Your Phone ora compatibile con Windows 10 April Update : Recentemente abbiamo visto come, nelle ultimissime build Insider rilasciate per gli utenti iscritti ai rami Fast e Skip Ahead, Microsoft abbia abilitato ufficialmente Your Phone presentato alcuni mesi fa. Quest’oggi Your Phone (o “Il tuo telefono” tradotto dall’inglese all’italiano) ha ricevuto sul Microsoft Store il suo primo aggiornamento in assoluto che implementa il supporto a Windows 10 April Update. Ciò ...

Your Phone di Microsoft darà accesso ai file Android da PC - : v Considerato che Microsoft non ha avuto fortuna con la propria linea di Windows Phone, la società inizia a sviluppare applicazioni per avvicinare il mondo Android a quello PC Windows. Con il prossimo major upgrade di sistema sarà disponibile per tutti l'app Your Phone, al momento prerogativa degli utenti appartenenti al programma Windows Insider, ...

Your Phone : rilasciata la prima beta per Windows 10 Redstone 5 : Dopo averla presentata con la build 17728, Microsoft ha quest’oggi finalmente rilasciato la prima versiona, ovviamente in beta, di Your Phone. L’applicazione può essere installata dal Microsoft Store anche su April 2018 Update ma per utilizzarla con tutte le funzionalità attive è necessario aver aggiornato il PC o tablet a Redstone 5 tramite il canale Fast del programma Insider. L’aggiornamento, in fase di roll-out proprio in ...

Microsoft Apps per Android si aggiorna con il supporto a Your Phone : Se siete degli iscritti al programma Insider nel canale Fast, avrete certamente già ricevuto la recentissima build 17728 che, tra le varie novità, prevede l’arrivo di Your Phone. Ne abbiamo parlato in svariati articoli e, per chi non lo sapesse, Your Phone è una UWP di sistema presentata alla conferenza Build di quest’anno e implementata di default in Redstone 5 che permette una sincronizzazione ancora più forte tra i PC Windows 10 e ...

Your Phone : dallo smartphone a Windows 10 - : Quel che Windows 10 intende realizzare è un ponte semplice ed efficace tra il mondo mobile e quello da scrivania : così facendo Microsoft, con Windows 10, va a rafforzare la propria posizione nel ...

Microsoft testa Your Phone per Windows 10 - l’app per gestire lo smartphone dal PC : Your Phone è la nuova applicazione di Microsoft in arrivo con il prossimo major update di Windows 10 e permette di effettuare il mirror del proprio smartPhone Android sul PC.--Presentata ufficialmente durante l’ultima conferenza dedicata agli sviluppatori tenutasi a maggio, Microsoft ha confermato di aver iniziato ufficialmente a testare Your Phone. l’applicazione per Windows 10 sarà compatibile inizialmente con Android e permetterà di ...