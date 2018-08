Vuelta | Rohan Dennis conquista la prima maglia rossa

Classifica Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis indossa la prima maglia rossa. Vicini tutti i big - ci sono Aru e Nibali : Rohan Dennis ha vinto la prima tappa della Vuelta a Espana 2018 , una cronometro di otto chilometri lungo le strade di Malaga, e ha così indossa to la prima maglia rossa. L’australiano della BMC si è imposto con 6 secondi di vantaggio su Michal Kwiatkowski e 7 su Victor Campenaerts, gli annunciati rivali della vigilia. Vicini tra loro tutti i big, spicca in particolar modo Alejandro Valverde mentre Fabio Aru e Vincenzo Nibali sono separati ...

Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis in trionfo a cronometro - prima maglia rossa. Quintana guadagna su Aru e Nibali : Apertura classica per la Vuelta a España 2018: frazione inaugurale di otto chilometri quasi completamente pianeggianti (un solo strappetto a metà percorso) in quel di Malaga, da percorrere tutti a cronometro. A trionfare, cogliendo anche la prima maglia rossa di questa edizione della corsa a tappe iberica, è stato un mostruoso Rohan Dennis. Il corridore australiano della BMC conferma i favori del pronostico e va a prendersi il primo successo in ...