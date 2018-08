Vuelta | parte dalla Spagna la rincorsa al Mondiale di Vincenzo Nibali

Vuelta a España 2018 : prima tappa. La startlist e gli orari di partenza della cronometro Malaga-Malaga : Tutto pronto a Malaga per la partenza della Vuelta a España 2018, che prenderà il via domani con una cronometro individuale di 8 km. Il percorso cittadino quasi totalmente pianeggiante agevolerà gli specialisti e saranno quindi i migliori cronomen a giocarsi sul filo dei secondi la prima maglia rossa di questa 73ma edizione. Il primo corridore a partire sarà Jorgé Cubero alle 17.26, mentre l’ultimo sarà Vincenzo Nibali alle 20.21. Il grande ...

Vuelta a España 2018 : domani si parte con la cronometro di Malaga. Rohan Dennis favorito per la prima maglia rossa : domani prenderà il via la Vuelta a España 2018 con una cronometro individuale a Malaga. Nella città andalusa assisteremo ad una appassionante sfida contro il tempo per conquistare la prima maglia rossa di questa 73ma edizione. Si tratta di una cronometro cittadina di 8 km, quasi tutta pianeggiante, che sarà quindi adatta agli specialisti. Andiamo a scoprire i favoriti e i possibili distacchi tra i big. Il candidato principale per vestire la ...

Vuelta a España 2018 : tutte le 22 squadre partecipanti ai raggi X. Capitani - gregari e cacciatori di tappa : Pochi giorni al via: sabato 25 agosto da Malaga scatta l’edizione numero 73 della Vuelta a España. Ufficializzata la startlist: andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre con Capitani, gregari e cacciatori di tappe. TEAM SUNWEB .. WALSCHEID Max .. GESCHKE Simon .. HINDLEY Jai .. FRÖHLINGER Johannes .. KELDERMAN Wilco .. STORER Michael .. TEUNISSEN Mike .. TUSVELD Martijn Capitano: Wilco Kelderman cacciatori di tappe: Max ...

Vuelta di Spagna – A Viviani non basterà partecipare - Elia ha le idee chiare : “voglio battere Sagan” : Elia Viviani e la Vuelta di Spagna, il ciclista italiano pronto a partire per cimentarsi nell’importante corsa a tappe: ecco le sue impressioni su quello che potrà succedere Con la maglia tricolore addosso Elia Viviani partirà presto per Malaga, da dove il 25 agosto partirà la Vuelta di Spagna. Un appuntamento davvero importante per il ciclista italiano, che dopo il titolo di campione d’Italia, i successi di tappa al Giro ...

Vuelta a España 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : La Vuelta a España 2018 si disputerà dal 25 agosto al 16 settembre: la terza corsa a tappe più importante della stagione si districherà in terra iberica per 21 tappe, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di grandi emozioni su un percorso come sempre pensato per gli scalatori. Non mancheranno i grandi campioni che si daranno battaglia per la conquista della maglia rossa: Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Rigoberto ...

Vuelta a España 2018 : il numero di corridori partecipanti per nazione. Spagna in testa - Italia seconda con 19 atleti : La Spagna sarà la Nazione più rappresentata alla Vuelta a España 2018 che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. I padroni di casa onoreranno la propria corsa a tappe con ben 35 rappresentati, cioè un quinto dell’intero plotone, approfittando anche delle wild card assegnate a squadra iberiche. L’Italia sarà la seconda Nazione come contingente con 19 ragazzi tra cui spiccano Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Elia Viviani. La Francia di Pinot ...

Vuelta a España 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento) : La Vuelta a España 2018 si disputerà dal 25 agosto al 16 settembre: la terza corsa a tappe più importante della stagione si districherà in terra iberica per 21 tappe, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di grandi emozioni su un percorso come sempre pensato per gli scalatori. Non mancheranno i grandi campioni che si daranno battaglia per la conquista della maglia rossa: Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Rigoberto ...

Vuelta a España 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento) : La Vuelta a España 2018 si disputerà dal 25 agosto al 16 settembre: la terza corsa a tappe più importante della stagione si districherà in terra iberica per 21 tappe, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di grandi emozioni su un percorso come sempre pensato per gli scalatori. Non mancheranno i grandi campioni che si daranno battaglia per la conquista della maglia rossa: Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Rigoberto ...

Vuelta a España 2018 : gli orari di partenza di tutte le 21 tappe. Quando iniziano le frazioni? Date e programmi : La Vuelta a España 2018 si correrà dal 25 agosto al 16 settembre: tre settimane ci grande spettacolo sulle strade iberiche per una delle corse a tappe più prestigiose e importanti al mondo. Le 21 frazioni in programma si districano su un percorso molto variegato caratterizzato da tante salite e due cronometro (40 km complessivi), diverse discese, tappe mosse, strappi e diverse incognite che mescoleranno le carte in tavola. Fabio Aru, Miguel ...

Come sta Vincenzo Nibali? Parte l’operazione Mondiali - la Vuelta per planare sull’arcobaleno : Vincenzo Nibali prosegue nel suo tentativo di recupero e si lancia con grande convinzione verso la Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo sabato da Malaga. Manca una settimana dal rientro in gara dello Squalo che è stato costretto a un intervento chirurgico per sistemare la frattura alla decima vertebra toracica e per lasciarsi alle spalle l’infortunio patito al Tour de France, quando sull’Alpe d’Huez cadde per colpa di un ...

Vuelta a España 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento) : La Vuelta a España 2018 si disputerà dal 25 agosto al 16 settembre: la terza corsa a tappe più importante della stagione si districherà in terra iberica per 21 tappe, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di grandi emozioni su un percorso come sempre pensato per gli scalatori. Non mancheranno i grandi campioni che si daranno battaglia per la conquista della maglia rossa: Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Rigoberto ...

Vincenzo Nibali - Vuelta a España per allenarsi : lo Squalo deve trovare la forma - parte l’operazione Mondiale : Vincenzo Nibali si sta preparando in vista della Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 25 agosto ma ci sono naturalmente diverse incognite sullo stato di forma con cui lo Squalo si presenterà al via di Malaga. Il nostro fenomeno si è infatti infortunato durante il Tour de France, quando è caduto sull’Alpe d’Huez a causa di un tifoso, e si è fratturato la decima vertebra toracica vedendosi così costretto a un’operazione ...

Vuelta a España 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento) : La Vuelta a España 2018 si disputerà dal 25 agosto al 16 settembre: la terza corsa a tappe più importante della stagione si districherà in terra iberica per 21 tappe, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di grandi emozioni su un percorso come sempre pensato per gli scalatori. Non mancheranno i grandi campioni che si daranno battaglia per la conquista della maglia rossa: Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Rigoberto ...

Vuelta a España 2018 : chi parteciperà? La rosa dei possibili favoriti : Mentre gli occhi del ciclismo internazionale sono tutti tra Giro di Polonia e gli Europei di Glasgow, si inizia ovviamente già a pensare al terzo ed ultimo grande giro stagionale: la Vuelta a España 2018. La corsa iberica prenderà il via il prossimo 25 agosto e per una ventina di giorni terrà incollati davanti ai televisori tutti i grandi appassionati delle due ruote. Tantissime frazioni spettacolari, come di consueto moltissima salita e una ...