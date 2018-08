Vuelta 2018 | Nibali sincero | “pronto al miracolo | ma non vincerò”

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru : “Voglio sentirmi bene. Vivo alla giornata - vediamo come va” : Non fa proclami, non si espone troppo. La delusione del Giro d’Italia di maggio è ancora cocente, Fabio Aru però riparte verso il finale di stagione puntando alla Vuelta a España 2018, che scatterà oggi con una breve cronometro in quel di Malaga. Il sardo si è preparato al meglio per l’appuntamento e può giocarsi qualcosa d’importante, vista anche una startlist non di livello stellare. “Ho fatto un buon programma di ...

Vuelta 2018 - la prima tappa è una cronometro individuale : percorso - altimetria e favoriti : Vuelta 2018 che avrà inizio oggi in quel di Malaga con una cronometro individuale che darà il via alla corsa a tappe Vuelta 2018, si parte da Malaga, con una cronometro individuale di 8 chilometri. Si prospettano dunque distacchi lievi in questa prima tappa della Vuelta, con Rohan Dennis che parte con i favori del pronostico per accaparrarsi la prima maglia rossa della corsa a tappe. Si partirà alle 17.26, con la chiusura della tappa che è ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali : “Devo superare i primi giorni - poi ci divertiremo” : “Sono pronto… Non posso vincere, non prendiamoci in giro”. È un Vincenzo Nibali realista quello intervistato da Claudi Ghisalberti alla vigilia della partenza della Vuelta a España 2018: lo Squalo si presenta a Malaga, sede della cronometro inaugurale, con pochissimi chilometri nelle gambe dopo la caduta all’Alpe d’Huez al Tour de France. Sarà il suo rientro alle corse dopo l’infortunio, l’obiettivo è ...

Vuelta a España 2018 - prima tappa : cronometro Malaga-Malaga. Subito distacchi tra gli uomini di classifica - Fabio Aru deve difendersi : prima tappa per la Vuelta a España 2018: stasera si parte con una cronometro individuale in quel di Malaga. C’è Subito sfida tra i favoriti in chiave classifica generale: nonostante il chilometraggio sia molto limitato gli scalatori potranno già sentire la pressione e perdere secondi importanti in apertura. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa frazione iniziale. Percorso Percorso cittadino di 8 km quasi tutto piatto, con solo una ...

LIVE Vuelta a España 2018 - prima tappa in DIRETTA : programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la cronometro Malaga-Malaga : Finalmente si comincia. Scatta oggi la Vuelta a España 2018 con la prima tappa: una cronometro individuale di 8 km sulle strade di Malaga. Sarà una sfida contro il tempo ad assegnare la prima maglia rossa di questa edizione. Il percorso è quasi tutto piatto e si adatta quindi agli specialisti. I distacchi tra i big dovrebbero essere minimi, ma qualcuno potrà fare comunque la differenza. Il primo corridore partirà alle 17.26, mentre l’arrivo ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (sabato 25 agosto) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (sabato 25 agosto) si svolgerà la prima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 8 km a Malaga. La città andalusa aprirà questa 73ma edizione con una sfida sul filo dei secondi per la conquista della prima maglia rossa. L’australiano Rohan Dennis partirà come favorito, mentre i big proveranno a guadagnare subito i primi secondi importanti, anche se distacchi sulla carta dovrebbero essere minimi. Il primo corridore ...

Vuelta 2018/ Streaming video e diretta tv : vincitore - percorso e orario 1^ tappa cronometro Malaga : diretta Vuelta 2018 Streaming video e tv 1^ tappa cronometro Malaga, 8 km: vincitore, percorso e orario della prova contro il tempo che apre la corsa (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 06:13:00 GMT)

I numeri da conoscere della Vuelta 2018 per seguirla come si deve : Sabato 25 agosto parte da Malaga la 73ma edizione della Vuelta di Spagna, terzo Grande Giro - in ordine di organizzazione durante l’anno solare - dopo il Giro d’Italia e il Tour de France. Una Vuelta che ha il compito di riaccendere lo spettacolo ciclistico dopo un Tour ricco di problemi organizzativi (dalla caduta di Nibali per colpa di uno spettatore alle “disavventure” di Froome con pubblico e gendarmi) e con un ...

Vuelta a España 2018 - le quote dei bookmakers per le scommesse. Porte e Yates favoriti - Aru e Nibali attardati : Richie Porte e Simon Yates sono i grandi favoriti per la conquista della Vuelta di Spagna 2018. Questo è quello che dicono i bookmakers alla vigilia della partenza della corsa iberica: l’australiano reduce dal ritiro al Tour de France e il britannico che aveva emozionato al Giro d’Italia sono i più accreditati per indossare la maglia rossa, entrambi dati a 4.00. Alle spalle dei capitani di BMC e Mitchelton-Scott troviamo Nairo ...

Vuelta a España 2018 : prima tappa. La startlist e gli orari di partenza della cronometro Malaga-Malaga : Tutto pronto a Malaga per la partenza della Vuelta a España 2018, che prenderà il via domani con una cronometro individuale di 8 km. Il percorso cittadino quasi totalmente pianeggiante agevolerà gli specialisti e saranno quindi i migliori cronomen a giocarsi sul filo dei secondi la prima maglia rossa di questa 73ma edizione. Il primo corridore a partire sarà Jorgé Cubero alle 17.26, mentre l’ultimo sarà Vincenzo Nibali alle 20.21. Il grande ...

Vuelta a España 2018 - la prima tappa di domani (25 agosto). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani (sabato 25 agosto) si svolgerà la prima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 8 km sulle strade di Malaga. Sarà una sfida contro il tempo ad assegnare la prima maglia rossa di questa edizione. Il percorso è quasi tutto piatto e si adatta quindi agli specialisti. I distacchi tra i big dovrebbero essere minimi, ma qualcuno potrà fare comunque la differenza. Il primo corridore partirà alle 17.26, mentre l’arrivo ...

Vuelta a España 2018 : come vederla in tv? Nibali e Aru non saranno gratis e in chiaro : La Vuelta a Espana 2018 sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente su Eurosport. Non sono infatti previste trasmissioni in chiaro sulla Rai per la terza grande corsa a tappe della stagione, dunque tutti gli appassionati di ciclismo dovranno armarsi di abbonamento a Sky per poter vedere le 21 tappe rigorosamente live in tv oppure munirsi di Eurosport Player per seguire l’evento in diretta streaming. Si preannuncia grande spettacolo sulle ...

Vuelta a España 2018 : la guida completa. Le tappe - il percorso - i favoriti e tutte le informazioni sulla Corsa Rossa : La Vuelta a España 2018 si correrà da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, oltre 3000 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade transalpine. La Corsa iberica, giunta alla sua 73^ edizione, si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo e variegato con tante salite e quaranta chilometri a cronometro. La ...

Vuelta a España 2018 : si comincia. Yates e Quintana i favoriti - l’Italia si affida ad Aru e Nibali. Viviani per le volate : 24 ore al via. Domani scatta definitivamente, con una breve cronometro in quel di Malaga, la Vuelta a España 2018: 73ma edizione per la terza ed ultima grande corsa a tappe stagionale. Come di consueto la manifestazione iberica, giungendo a fine stagione, si presenta come la più incerta: ad aumentare la spettacolarità c’è sicuramente il percorso, spesso e volentieri durissimo, con tanti arrivi in salita e poche frazioni banali. Non ci sarà ...