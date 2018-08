Vuelta 2018 | classifica e risultati dopo la tappa 1

Vuelta 2018 : Rohan Dennis è la prima maglia rossa. Buon rientro per Nibali : E' iniziata la 73esima edizione della Vuelta di Spagna. La prima tappa, una cronometro di otto chilometri sulle strade di Malaga, è stata vinta da Rohan Dennis: l'australiano ha preceduto Mikal ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis indossa la prima maglia rossa. Vicini tutti i big - ci sono Aru e Nibali : Rohan Dennis ha vinto la prima tappa della Vuelta a Espana 2018, una cronometro di otto chilometri lungo le strade di Malaga, e ha così indossato la prima maglia rossa. L’australiano della BMC si è imposto con 6 secondi di vantaggio su Michal Kwiatkowski e 7 su Victor Campenaerts, gli annunciati rivali della vigilia. Vicini tra loro tutti i big, spicca in particolar modo Alejandro Valverde mentre Fabio Aru e Vincenzo Nibali sono separati ...

Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis in trionfo a cronometro - prima maglia rossa. Quintana guadagna su Aru e Nibali : Apertura classica per la Vuelta a España 2018: frazione inaugurale di otto chilometri quasi completamente pianeggianti (un solo strappetto a metà percorso) in quel di Malaga, da percorrere tutti a cronometro. A trionfare, cogliendo anche la prima maglia rossa di questa edizione della corsa a tappe iberica, è stato un mostruoso Rohan Dennis. Il corridore australiano della BMC conferma i favori del pronostico e va a prendersi il primo successo in ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (26 agosto). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani (domenica 26 agosto) si svolgerà la seconda tappa della Vuelta a España 2018, 163 km da Marbella a Caminito del Rey. Dopo la cronometro inaugurale, si affronterà subito il primo arrivo in salita di questa edizione. Il traguardo è posto sull’Alto de Guadalhorce, un’ascesa di 7 km con una pendenza media attorno al 3%, ma con una dura rampa conclusiva al 7%. Un finale adatto quindi agli scattisti e vedremo se qualche big proverà subito a ...

LIVE Vuelta a España 2018 - prima tappa Malaga-Malaga in DIRETTA : che battaglia a cronometro - Fabio Aru sfida i big : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 17.00. ...

LIVE Vuelta a España 2018 - prima tappa Malaga-Malaga in DIRETTA : che battaglia a cronometro - Fabio Aru sfida i big : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 8 km a Malaga. La 73ma edizione della corsa spagnola si apre con un’avvincente sfida contro il tempo per la conquista della prima maglia rossa. Il percorso quasi totalmente pianeggiante agevolerà gli specialisti e sarà quindi una battaglia sul filo dei secondi per il primato. Il favorito numero uno sulla carta sarà l’australiano ...

Vuelta 2018 - Nibali sincero : “pronto al miracolo - ma non vincerò” : Vuelta 2018, Nibali pronto a correre la corsa a tappe spagnola nonostante una condizione fisica che non è certo ottimale Vuelta 2018, Vincenzo Nibali è ai nastri di partenza, nonostante l’infortunio di qualche settimana fa ha messo a serio rischio la sua partecipazione alla corsa a tappe spagnola. Parlando alla Gazzetta dello sport, Nibali ha svelato: “Pronto… Non posso vincere, non prendiamoci in giro. Ho un chilo in più e ...