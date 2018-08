Volley | l' Italia Under 19 batte ancora le pari età dell' Olanda

Volley - Mondiali 2018. Massimo Colaci : “Questa Italia è da podio. Ci teniamo tutti tantissimo” : All’età di 33 anni forse uno degli ultimi appuntamenti più importanti della carriera per Massimo Colaci quello del Mondiale 2018 di Volley. Il libero tricolore avrà un doppio ruolo, vista l’esperienza, da vero leader vestendo dunque anche la fascia di capitano: “Il libero non può essere capitano in campo, che infatti è Zaytsev, con cui tra l’altro sono in camera insieme e ho un ottimo rapporto. Credo che Blengini mi abbia ...

Italia Turchia/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Gloria Cup 2018 - Volley) : diretta Italia Turchia: info Streaming video e tv dell'ultima partita di volley femminile, valida per il torneo amichevole della Gloria Cup 2018, oggi 25 agosto.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 06:37:00 GMT)

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Caorle. Colpacci di Alfieri/Sacripanti e Calì/Brembilla nella giornata delle qualificazioni : Spettacolo e sorprese nella giornata dedicata alle qualificazioni della Coppa Italia di Caorle, sesta tappa del Campionato Italiano con l’assegnazione del primo trofeo stagionale. A firmare i risultati più sorprendenti sono stati in campo maschile Alfieri/Sacripanti che hanno sconfitto i vincitori dell’ultima tappa del BPER Banca BVIT domejica scorsa a Cesenatico Benzi/Bertoli, mentre tra le donne Calì/Brembilla hanno superato dopo ...

Beach Volley - campionato italiano a Caorle : i risultati delle qualificazioni : Il campionato italiano di Beach Volley dà i suoi primi verdetti: i risultati delle qualifiche di Caorle Si sono da poco concluse a Caorle (Venezia) le qualificazioni alla sesta tappa del campionato italiano Assoluto di Beach Volley, che assegnerà l’edizione 2018 della Coppa Italia: al termine di una lunga giornata di gare, con ben 40 incontri disputati su 4 campi, si è completato il quadro dei due tabelloni principali a doppia ...

Volley : l'Italia di Mazzanti si arrende anche all' Azerbaijan : BELEK, TURCHIA,- Per l' Italia di Mazzanti prosegue la striscia negativa nella Gloria Cup in corso di svolgimento in Turchia. La nazionale azzurra, dopo la sconfitta di ieri contro la Russia , oggi si ...

Volley - Gloria Cup 2018 : l’Italia perde ancora in amichevole - 0-3 contro l’Azerbaijan. Turnover di Mazzanti : Nuova sconfitta per l’Italia alla Gloria Cup, torneo in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale, dopo il 3-1 subito ieri contro la Russia, oggi si è arresa all’Azerbaijan con un netto 3-0 (25-19; 25-22; 25-22): batosta pesante per le azzurre che a Belek (Turchia) non sono sembrate mai in partita, spesso spente sotto il profilo del gioco e incapaci di reagire ...

Volley - l’Italia prosegue il lavoro verso i Mondiali : gli azzurri convocati per il collegiale di fine agosto : L’Italia prosegue la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale è attesa dall’ultimo periodo di lavoro e lunedì 27 agosto inizierà la sesta settimana di collegiale, sempre a Cavalese (Trento): questo blocco di allenamenti condurrà all’amichevole contro la Cina che giocheremo domenica 2 settembre a ...

Volley – La Nazionale italiana maschile torna a lavoro da lunedì : Da lunedì Nazionale maschile di nuovo al lavoro in vista dei Mondiali 2018 Con la seduta pesi di questa mattina si è concluso il terzo blocco di lavoro del mese di agosto della Nazionale maschile iniziato immediatamente dopo Ferragosto. Il gruppo di Gianlorenzo Blengini tornerà ora in Val di Fiemme lunedì 27 per un collegiale che si concluderà dopo il test match contro la Cina in programma il 2 settembre a Padova (Kioene Arena ore 18, ...

Beach Volley : Coppa Italia - a Caorle sono partite le qualificazione : Caorle, VENEZIA, - sono scattate questa mattina alla Piterpan Beach Arena di Caorle, Venezia, le partite di qualificazione della terza edizione della Coppa Italia 2018 di Beach Volley , nel quadro ...

Volley – Gloria Cup : esordio amaro per le azzurre - Italia ko contro la Russia : Gloria Cup: le azzurre superate all’esordio dalla Russia 3-1 Inizia con una sconfitta il percorso della nazionale femminile nella Gloria Cup, in corso di svolgimento in Turchia. L’Italia nel primo match del torneo, infatti, ha dovuto cedere alla Russia per 1-3 (25-18, 16-25, 17-25-17-25). Dopo un primo set ben giocato e vinto, Chirichella e compagne non sono riuscite a reggere il ritmo avversarie, soffrendo molto in ricezione e di ...

Beach Volley - Campionati Italiani Giovanili 2018 - Caorle. Il Club Italia domina l’Under 21. Conferme e sorprese nell’Under 16 e 19 : Sono stati assegnati in settimana i tre titoli Giovanili tricolori, prima l’Under 16 a Brunico e poi l’Under 19 e 21 a Caorle dove da oggi scendono in campo i protagonisti della Coppa Italia. Nella categoria Under 21 trionfo delle coppie del Club Italia con doppia finale tutta azzurra, mentre qualche sorpresa è arrivata nella categoria Under 19 dove il solo Viscovich è salito sul gradino più alto del podio fra gli atleti che la ...