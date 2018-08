Voli Ryanair | nuove regole sul bagaglio

Addio bagaglio a mano gratuito sui Voli Ryanair : le novità introdotte dalla compagnia : Si chiude un'epoca per i viaggiatori Ryanair: la compagnia aerea, infatti, ha cambiato ancora una volta le regole sulle valigie. Dal 1° novembre per salire a bordo con un secondo bagaglio a mano, oltre a una piccola borsa personale, bisognerà sborsare tra 8 e 10 euro a tratta. In alternativa si potrà acquistare l'imbarco prioritario (di 6 euro) che consente – come oggi – di salire in sicurezza con entrambi gli ...

Piloti Ryanair in sciopero : cancellati 400 Voli in tutta Europa : Circa 400 i voli Ryanair cancellati in tutta Europa a causa dello sciopero di 24 ore indetto dai Piloti della compagnia irlandese in Germania, Irlanda, Belgio, Svezia e Paesi Bassi.In Germania, lo sciopero del sindacato dei Piloti Vereinigung Cockpit ha costretto Ryanair ad annullare 250 voli in dieci aeroporti, causando disagi a 42.000 passeggeri. In Belgio, le cancellazioni in programma sono 104 (82 all'aeroporto di Charleroi, 22 all'aeroporto ...

Ryanair - è il giorno del grande sciopero : cancellati 400 Voli alcuni anche in Italia - disagi per 55mila passeggeri [DETTAGLI] : E’ il giorno del grande sciopero in casa Ryanair, in quello che può essere definito il più grande sciopero della storia della compagnia. cancellati 400 voli in Europa, per l’astensione dal lavoro dei piloti in Germania, Svezia, Irlanda e Belgio. Interessata anche l’Italia. Sono cinque, al momento, i voli della compagnia Ryanair cancellati oggi all’aeroporto di Ciampino, su 44 partenze programmate complessivamente dal vettore ...

