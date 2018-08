Violenze e malattie | questa è la pacchia della Diciotti

huffingtonpost

(Di sabato 25 agosto 2018) Depositata la prima polvere resta l'imbarazzo. Per la debacle diplomatica in Europa dopo la quale la naveresta per il quinto giorno attraccata al Porto di Catania con 137 profughi a bordo. Per la storia delle persone che scendono per "motivi sanitari" e raccontano il dramma del viaggio dei migranti, con le donne tutte violentate in Libia e gli uomini malati di tubercolosi e polmonite. Ma anche per la "linea Salvini", sposata da Palazzo Chigi, che allontana l'Italia dall'Europa e la avvicina a Viktor Orban e al gruppo antieuropeista di Visegrad.Sin dalla mattina Matteo Salvini professa ottimismo, parla di una possibile chiusura positiva"pratica", come la definisce. Ma in Europa resta il muro e allora, mentre la Farnesina annunciava la decisione dell'Albania di accogliere 20 migranti, il Viminale spiegava che si stanno sondando anche Paesi extra-Ue - si lavora su ...