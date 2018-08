Via la scorta al capitano Ultimo Salvini ora vuole vederci chiaro

Capitano Ultimo resta senza scorta - è polemica : “A SaViano sì e a lui no?” : Dal prossimo 3 settembre, l'uomo che nel 1993 arrestò Totò Riina rimarrà senza protezione. Su Facebook scoppia la bufera...

Rita Dalla Chiesa contro Salvini : 'Tolta la scorta al Capitano Ultimo - ma SaViano ce l'ha ancora' : 'Vivere sotto scorta è una tragedia e l'Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti e pericolose del mondo", aveva sottolineato lo ...

REVOCATA LA SCORTA AL CAPITANO ULTIMO/ Ultime notizie : Rita Dalla Chiesa criticata per accostamento SaViano : CAPITANO ULTIMO, REVOCATA SCORTA: Dalla Chiesa, "Saviano sì e lui no?". Social scatenati: gli esponenti di Forza Italia invocano l'intervento di Salvini(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:54:00 GMT)

Capitano Ultimo - revocata scorta : Dalla Chiesa - "SaViano sì e lui no?"/ Ultime notizie - FI invoca Salvini : Capitano Ultimo, revocata scorta: Dalla Chiesa, "Saviano sì e lui no?". Social scatenati: gli esponenti di Forza Italia invocano l'intervento di Salvini(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 10:24:00 GMT)

Tolta la scorta al capitano Ultimo - sui social scoppia la polemica - Rita dalla Chiesa : 'SaViano sì e lui no?' : Sergio De Caprio, conosciuto come il "capitano Ultimo", dal prossimo 3 settembre non avrà più la scorta. L'uomo che nel 1993 arrestò il boss dei boss di Cosa Nostra, Totò Riina, non sarà più sotto ...

Revocata la scorta al capitano Ultimo. Rita Dalla Chiesa : "A SaViano sì e a lui no?" : La giornalista pubblica su Facebook il provvedimento, in vigore dal 3 settembre, e si rivolge a Salvini. "Lei sa di questa aberrante decisione?"

Rita Dalla Chiesa a Matteo Salvini : “La scorta a SaViano sì e a Capitano Ultimo no?” : La conduttrice tv Rita Dalla Chiesa denuncia su Facebook: "In questo foglio c'è scritto che, dal 3 settembre, verrà tolta la scorta al Capitano Ultimo. Il 3 settembre venne anche ucciso mio padre. Ministro Matteo Salvini lei sa di questa aberrante decisione? La scorta a Saviano sì, e a Capitano Ultimo no?".Continua a leggere

"Ministro Salvini - aberrante tenere la scorta a SaViano e toglierla al Capitano Ultimo". La polemica di Rita Dalla Chiesa : "In questo foglio c'è scritto che, dal 3 settembre, verrà tolta la scorta al Capitano Ultimo. A colui che arrestò Totò Riina. Il 3 settembre venne anche ucciso mio padre. Ministro Matteo Salvini, lei sa di questa aberrante decisione? La scorta a Saviano sì, e a Capitano Ultimo no?".Lo scrive su Facebook Rita Dalla Chiesa postando il provvedimento dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale di ...

Rita Dalla Chiesa a Salvini : "La scorta a SaViano sì e a Capitano Ultimo no?" : Rita Dalla Chiesa non la tocca piano. "Ministro Matteo Salvini lei sa di questa aberrante decisione? La scorta a Saviano si, e a Capitano Ultimo no?". Un vero e proprio messaggio polemico che di fatto riapre un dibattito che si era già acceso qualche mese fa quando lo stesso Salvini aveva parlato della scorta dello scrittore. Ma adesso la Dalla Chiesa fa un passo in avanti e lega la protezione dell'autore di Gomorra a quella che invece manca al ...

SaViano denunciato da Salvini - "leso mio ministero"/ Video - dalla scorta alla mafia : le tappe dello scontro : Salvini querela Saviano su carta intestata del Viminale: il ministro dell'Interno ha denunciato lo scrittore per il Video in cui lo definisce "buffone". La replica: "suo è autoritarismo"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 00:28:00 GMT)

Paolo Borsellino - 26 anni dopo la strage di Via d'Amelio la tv ricorda il giudice e la sua scorta : Paolo Borsellino muore il 19 luglio 1992 saltando in aria davanti al portone della casa della mamma, in Via d'Amelio a Palermo: a ucciderlo una Fiat 126 carica di tritolo targata Mafia. La visita settimanale all'anziana madre diventa l'ultimo atto della vita del giudice che più di altri, insieme a Giovanni Falcone, ha istruito il maxiprocesso alla Mafia che ha decapitato i vertici dell'allora Cosa Nostra.prosegui la letturaPaolo Borsellino, ...

Paolo Borsellino - 26 anni dopo la strage di Via d'Amelio la tv ricorda il giudice e la sua scorta : Paolo Borsellino muore il 19 luglio 1992 saltando in aria davanti al portone della casa della mamma, in Via d'Amelio a Palermo: a ucciderlo una Fiat 126 carica di tritolo targata Mafia. La visita settimanale all'anziana madre diventa l'ultimo atto della vita del giudice che più di altri, insieme a Giovanni Falcone, ha istruito il maxiprocesso alla Mafia che ha decapitato i vertici dell'allora Cosa Nostra.prosegui la letturaPaolo ...

Via D'Amelio - la strage 26 anni fa : Palermo ricorda Borsellino e gli agenti della scorta : Palermo non dimentica. Ventisei anni fa a Palermo un'autobomba in via D'Amelio uccideva il giudice Paolo Borsellino e i suoi cinque agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter...

SAViaNO CONTRO SALVINI : “DELIRIO ONNIPOTENZA - BYPASSA BONAFEDE”/ Lo scontro continua anche sulla scorta : Roberto SAVIANO CONTRO Matteo SALVINI (ancora): "delirio d'ONNIPOTENZA" sul caso migranti-Diciotti, "BYPASSA la giustizia e Bonafede cosa fa?". Ministro, "nuovi insulti e nuova querela"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 23:53:00 GMT)