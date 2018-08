Verdi | tre sì in vista delle votazioni federali del 23 settembre

DIRETTA/ Sassuolo Inter - risultato live 0-0 - streaming video Dazn : Buon avvio dei neroVerdi : DIRETTA Sassuolo Inter, streaming video Dazn: grande curiosità al Mapei per l'esordio dei nuovi nerazzurri nel campionato di Serie A 2018-2019.

Diretta/ Carpi Ternana (risultato live 0-1) streaming video e tv : Vantaggiato per i rossoVerdi! : Diretta Carpi Ternana: info streaming video e tv della partita in programma oggi 4 agosto e valida per la Coppa Italia 2018-2019, al secondo turno ad eliminazione. (Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 21:04:00 GMT)

Diretta/ Napoli-Chievo (risultato live 1-0) streaming video e tv : gran gol di Verdi! : Diretta Napoli Chievo, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre di Serie A giocano allo stadio Briamasco di Trento(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 21:06:00 GMT)

Premiati 31 comuni in 12 regioni - la Calabria ottiene il riconoscimento 'Spighe Verdi' per Trebisacce : A promuovere il programma ed attribuire i relativi riconoscimenti sono la Fee Italia, sezione della ong danese Foundation for Environmental Education presente in 73 Paesi del mondo, e Confagricoltura.

DIRETTA/ Napoli-Carpi (risultato live 4-0) streaming video e tv : a segno anche Callejon e Verdi : DIRETTA Napoli Carpi, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole tra i partenopei e gli emiliani, ancora nel campionato di Serie B(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 22:24:00 GMT)

DIRETTA / Sassuolo Real Vicenza (risultato live 7-0) streaming video e tv : dilagano i neroVerdi : DIRETTA Sassuolo Real Vicenza: info streaming video e tv del nuovo banco di prova estivo dei neroverdi di De Zerbi. In campo oggi alle ore 18.00. (Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 18:49:00 GMT)

Fiamme al Cocuruzzo : un rogo enorme torna a distruggere le nostre colline Verdi : Maxi incendio questa mattina in località Cocuruzzo a Fondi. Nonostante la campagna di prevenzione della Regione e l 'ordinanza per prevenire i roghi emessa dal Comune , Fiamme enormi e devastanti ...

Ritorna Verdi d'estate - tredici appuntamenti per tutti i gusti : E prosegue: 'Ho dedicato particolare attenzione alla programmazione per i ragazzi e le famiglie, con ben quattro spettacoli adatti ai bambini dai tre anni in su. La frequentazione del teatro è un ...