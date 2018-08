Venezuelano Martinez diventa maggior marcatore storia Mls

calcioweb.eu

(Di sabato 25 agosto 2018) Il calciatoreJosef, degli Atlanta United, èto ilnelladella Major League Soccer (MLS) negli Stati Uniti avendo segnato il suo gol numero 28 nella stagione attuale., 25 anni, è riuscito dopo diversi tentativi a battere l’americano Joe Bendik nella partita contro l’Orlando City che la sua squadra ha vinto 2-1 riportandosi in vetta. “Grazie a Dio per questo bellissimo momento”, ha detto il sudamericano su Instagram postando una fotografia in cui appare mostrando sulla schiena il numero sette della sua maglietta e tenendo le mani verso il cielo. Il precedente record di 27 gol apparteneva all’ex calciatore statunitense Roy Lassiter, che era stato eguagliato nel 2012 dal connazionale Chris Wondolowski e nel 2014 dall’inglese Bradley Wright-Phillips. Il giocatorecon le sue 28 ...