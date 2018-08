Vela – Italia da sogno | Giorgia Speciale campionessa europea nell’RS | X

Vela – Europeo Team Racing Optimist : l’Italia sul tetto d’Europa con Lorenzo Pezzilli : Campionato Europeo Team Racing Optimist. Lorenzo Pezzilli porta la Nazionale Italiana sul tetto d’Europa “E’ stata una regata bellissima, indimenticabile per il risultato raggiunto. Le condizioni sono state difficili per il vento instabile che permetteva facili stravolgimenti della classifica. ma l’affiatamento della squadra Italiana ci ha permesso di raggiungere l’obbiettivo. Sono stato felice e orgoglioso di esserne ...

Vela : Mondiali - oro Italia classe Nacra17 : Tita-Banti erano in testa già prima delle regate conclusive, e oggi hanno mantenuto il comando diventando campioni del mondo.

Vela – Impresa storica per Ruggero Tita e Caterina Banti : i due italiani sono campioni del mondo Nacra 17 : Ruggero Tita e Caterina Banti sono campioni del mondo Nacra 17. Sei sono le classi qualificate per L’Italia a aTokyo 2020 L’impegnativa settimana del Campionato del mondo a classi unificate di Aarhus, in Danimarca si è conclusa con la vittoria del titolo iridato per Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza – CC Aniene), che si aggiunge al titolo Europeo vinto un mese fa e a quello italiano conquistato a marzo: è ...

Mondiali Vela : Italia sogna oro Nacra17 : ANSA, - AARHUS, DANIMARCA,, 11 AGO - L'Italia sogna un oro mondiale nella vela. Domani, nell'ultima giornata di regate iridate in Danimarca, le ultime tre 'Medal Race', ci saranno sei equipaggi ...

Sbarchi - 172 migranti arrivati in Italia : erano su due barche a Vela - : 111 persone sono giunte sulla spiaggia di Capo Bruzzano, in Calabria, altre 61 sono state invece soccorse in prossimità di Portopalo di Capo Passero, in Sicilia. La nave Aquarius ha inoltre salvato ...

Sbarchi - 172 migranti arrivati in Italia : erano su due barche a Vela : Sbarchi, 172 migranti arrivati in Italia: erano su due barche a vela 111 persone sono giunte sulla spiaggia di Capo Bruzzano, in Calabria, altre 61 sono state invece soccorse in prossimità di Portopalo di Capo Passero, in Sicilia. La nave Aquarius ha inoltre salvato 142 migranti al largo della Libia Parole ...

Vela – Aarhus World Championship 2018 : l’Italia continua a staccare pass per Tokyo 2020 : Aarhus World Championship 2018: altre tre qualifiche per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Nacra 17 ed Rs:X maschile e femminile Sono tre le qualifiche che arrivano oggi da Aarhus, dove è giunto alla fase finale il Campionato del Mondo di Vela a classi unificate: l’Italia è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 anche nelle classi RS:X maschile, RS:X femminile con Marta Maggetti e il Nacra 17 con Ruggero Tita e Caterina ...

Vela - Mondiali 2018 : altri 3 pass olimpici per l’Italia! Rimonta super di Tita-Banti : si giocano l’oro nella medal race! : Ottima giornata per l’Italia della Vela che ottiene altri tre pass olimpici per Tokyo 2020 nelle categorie Nacra 17, RS:X maschile ed RS:X femminile. Oggi si sono completate regolarmente le ultime regate di qualificazione prima delle medal Race rimaste in programma nei prossimi due giorni ad Aarhus (Danimarca), in occasione dei Mondiali 2018 di Vela destinati alle classi olimpiche. Ruggero Tita e Caterina Banti hanno completato la Rimonta ...