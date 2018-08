Vela – Camboni sul tetto d’Europa nell’RS | X a Sopot

Vela - Europei RS : X 2018 : Mattia Camboni Campione d’Europa grazie al 2° posto in Medal Race!!! Marta Maggetti chiude sesta : Ultima giornata degli Europei RS:X 2018 di Sopot (Polonia) che si tinge d’azzurro grazie al meraviglioso successo di Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre), il quale ha blindato la prima posizione in classifica generale con un’ottima prestazione in una Medal Race gestita magistralmente e conclusa in seconda piazza alle spalle dell’israeliano Ofek Elimelech. L’azzurro classe 1996 ha chiuso la competizione con 42 punti, ...

Vela - Europei RS : X 2018 : Mattia Camboni ipoteca il titolo continentale! Giorgia Speciale continua a dominare tra le Under 19! : Penultima giornata degli Europei RS:X 2018 di Sopot (Polonia) che si è chiusa con uno straordinario Mattia Camboni in testa alla graduatoria generale con ben 18 punti di vantaggio sull’israeliano Yoav Omer (primo tra gli U21) in vista della decisiva Medal Race di domani. L’azzurro classe 1996 è partito male con un 11° posto nella prima prova odierna ma si è prontamente riscattato con un 4° ed un 2° piazzamento che gli hanno permesso ...

Vela - Europei RS : X 2018 : Mattia Camboni è in testa! Marta Maggetti stabile al quinto posto : Oggi a Sopot è stata decisamente la giornata di Mattia Camboni. L’azzurro è balzato in testa alla classifica degli Europei della classe RS:X vincendo due delle tre prove con cui sono cominciate oggi le regate di finale, quelle che domani porteranno alla definizione della Medal Race di sabato. Il velista italiano ha poi aggiunto al suo tabellino un 13° posto, per un totale di 34 punti, +8 rispetto all’israeliano Yoav Omer, secondo ...

Vela - Europei RS : X 2018 : Mattia Camboni scende in quarta posizione - Marta Maggetti è quinta : Seconda giornata degli Europei della classe RS:X di Vela a Sopot, in Polonia. Oggi altre regate di qualificazione, che in campo maschile hanno visto scivolare Mattia Camboni in quarta posizione, con 19 punti, dopo un parziale di 29-1-10. A comandare, con 14 punti, è l’israeliano Yoav Omer, che comanda anche la classifica degli U21. Resta in top ten anche Daniele Benedetti, settimo con 25 e un parziale di 13-4-2. Tra le donne, invece, è ...

Vela - Europei RS : X 2018 : Mattia Camboni e Marta Maggetti partono forte! Tre azzurri in top ten : Sono scattati oggi a Sopot, in Polonia, gli Europei della classe RS:X, appuntamento conclusivo di una stagione che ha vissuto da poco il suo culmine con la rassegna iridata. Dopo le prime tre prove di qualificazione arrivano già ottime notizie per l’Italia, specie in campo maschile, dove sono ben tre gli azzurri tra i primi dieci. Mattia Camboni è in seconda posizione in classifica generale, dopo un quarto, un primo e un terzo posto di ...

Vela - Europei RS : X 2018 : Mattia Camboni e Daniele Benedetti tra i favoriti al maschile - Marta Maggetti punta al podio nella gara femminile : Sono passati pochi giorni dal termine dei Mondiali di Vela di Aarhus ed i migliori interpreti del windsurf sono pronti per darsi battaglia in un altro appuntamento importante della stagione: gli Europei RS:X 2018 di Sopot (Polonia). La rassegna continentale si disputerà dal 21 al 25 agosto nella città polacca di Sopot, la quale si affaccia sul mar Baltico ed è situata tra Danzica e Gdynia (dove si sono svolti gli Europei 2018 dei 49er e Nacra 17 ...

Vela - Mondiali 2018 : male Ruggero Tita e Caterina Banti - nell’RS : X maschile appaiati Benedetti e Camboni : Alterne fortune per i colori italiani nella sesta giornata di regate ai Mondiali di Vela: ad Aarhus, in Danimarca, oggi in molte classi si è recuperato il tempo perduto ieri, dovuto ai numerosi rinvii a causa della bonaccia. Non arrivano buone notizie dalla dalla classe Nacra 17, dove Ruggero Tita e Caterina Banti, dopo i primi tre posti nelle prime tre regate, sono incappati in una squalifica (che potranno scartare) un tredicesimo e due ...

Vela - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Diverse chance di medaglia con Tita-Banti - Tartaglini e Camboni : La Vela italiana si appresta vivere undici giorni di fuoco ad Aarhus (Danimarca), sede dei Mondiali riservati alle classi olimpiche dal 2 al 12 agosto 2018. Alla fine della rassegna iridata verranno assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 perciò i velisti azzurri avranno un doppio obiettivo: medaglia iridata e qualificazione olimpica. Andiamo ad analizzare tutti i convocati dell’Italia a questi Mondiali classe per ...

Vela - Mondiali 2018 : Mattia Camboni per il definitivo salto di qualità : Il countdown verso i Mondiali di Vela 2018 prosegue. Il 2 agosto prenderanno inizio le regate ad Aarhus, in Danimarca, dove si radunerà il meglio della Vela mondiale con tutte le classi olimpiche presenti per cominciare il percorso che porterà verso Tokyo 2020. Nella rassegna iridata, che in questa versione si tiene ogni quattro anni, verranno infatti assegnati i primi pass olimpici. A caccia del biglietto per il Giappone c’è anche Mattia ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l'Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : TRIONFO ITALIA nell’RS : X! Camboni oro - Evangelisti bronzo! Flavia Tartaglini è terza! : Grandissima ITALIA nella classe RS:X di Vela ai Giochi del Mediterraneo 2018: a Tarragona gli azzurri festeggiano nel complesso tre medaglie. Già al comando dopo 10 regate, Mattia Camboni ha gestito al meglio la medal race conclusiva, chiudendo al secondo posto alle spalle del connazionale Matteo Evangelisti. Il 22enne nativo di Civitavecchia ha così conquistato l’oro con 20 punti complessivi, precedendo di quattro lunghezze il fenomeno ...