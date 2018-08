Veicoli a guida autonoma? Senza piani di mobilità ad hoc potrebbero congestionare il

meteoweb.eu

(Di sabato 25 agosto 2018) La prevedibile ampia diffusione nelle metropoli del futuro deiautonomia (AV), sia vetture private sia mezzi pubblici, dovrebbe portare indubbi vantaggi per ladi disabili e anziani, creare per i pendolari nuove opportunità di sfruttare il tempo necessario per gli spostamenti casa-ufficio, ma potrebbe anche comportare problemi a livello di traffico. Un rischio decisamente probabile se l’autorizzazione alla circolazione nelle città di auto e buspilota non dovesse essere anticipata dall’adozione diurbani di viabilità e trasporto studiati ad hoc. E’ quanto emerge dallo studio ‘Reshaping urban mobility with autonomous vehicles. Lessons from the City of Boston‘ che The Boston Consulting Group ha realizzato in collaborazione con il World Economic Forum. Il lavoro combina i risultati di sofisticate simulazioni, di sondaggi ...