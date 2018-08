USA | YouTuber contromano in autostrada | morta madre con figlia 12enne

meteoweb.eu

(Di sabato 25 agosto 2018) Un popolare, noto come McSkillet, è morto il 24 agosto in un incidente stradale a San Diego, in California, che ha ucciso altre due persone, tra cui una bambina di 12 anni. Il giovane, all’anagrafe Trevor Heitmann, 18 anni, era conosciuto soprattutto per il gioco ‘Counter-Strike: Global Offensive’ e per la progettazione e la vendita di contenuti personalizzati, o skin, online. Secondo quanto riportano i media americani, Heitmann era alla guida della sua McLaren 650s e viaggiava a oltre 160 km/hsulla Interstate 805 road, quando si è scontrato frontalmente con un SUV Hyundai con a bordo una donna e la. Identificate come Aileen e Aryana Pizarro di 43 e 12 anni, sono rimaste uccise nello schianto. Diverse altre auto sono state coinvolte nell’incidente, che è accaduto verso le 16:30 ora locale. Heitmann aveva circa 900.000 abbonati su ...