Us Open | otto gli azzurri al via

US Open 2018 : Travaglia e Gaio qualificati - Sonego lucky loser. Otto azzurri nel tabellone principale : Saranno Otto gli azzurri al via degli US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione, al via lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Stefano Travaglia e Federico Gaio ...

US Open 2018 - Roger Federer per ritrovarsi dopo una stagione su erba al di sotto delle aspettative : Per Roger Federer, la prossima edizione degli US Open sarà la diciottesima nella quale sarà in gara nel tabellone principale (ce n’è una diciannovesima in cui perse al secondo turno delle qualificazioni dal connazionale Ivo Heuberger: era il 1999). Sui campi dello USTA Billie Jean King National Tennis Center lo svizzero ha vinto il torneo per cinque volte consecutive, dal 2004 al 2008, battendo cinque avversari diversi (Hewitt, Agassi, ...

Open Arms - Palazzotto (LeU) ha chiesto a Toninelli i tracciati delle motovedette libiche : Durante il question time alla Camera il deputato di LeU Palazzotto è intervenuto per chiedere al ministro Toninelli di pubblicare i dati delle imbarcazioni transitate nel tratto di mare in cui è stata salvata Josefa la notte tra il 16 e il 17 luglio.Continua a leggere

Startup - Open Italy conclude co-innovation - verso finale 9 ottobre : Roma, 27 lug., askanews, - Open Italy, l'alleanza di grandi imprese italiane nata per raccogliere e supportare il potenziale dell'ecosistema dell'innovazione italiano è alla sua fase conclusiva. In ...

Open Arms - Palazzotto : “Salvini è un cialtrone - prima lancia accuse senza prove e poi tace” : Il deputato Erasmo Palazzotto, che ha partecipato alla missione di Open Arms, presenterà un'interpellanza per porre 10 domande al governo, e chiarire i punti oscuri delle operazioni di soccorse condotte dall'ong la mattina del 17 luglio, in cui è stata recuperata Josefa.Continua a leggere

Migranti - Palazzotto (Leu) contro Salvini : “Open Arms mente? Cialtrone - non ha alcuna prova. Comportamento inaccettabile” : “Salvini dice ancora che Open Arms mente? Queste sono le affermazioni di un Cialtrone che non ha alcuna prova in mano”. Risponde così Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e Uguali appena sbarcato dalla nave della ong Proactiva Open Arms dopo il salvataggio di Josefa e il ritrovamento di una donna e un bambino morti in mare, a margine della sua conferenza stampa oggi a Montecitorio. “Abbiamo la ricostruzione delle conversazioni ...

Open Arms denuncia Italia e Libia. Palazzotto (Leu) : "Non è possibile che l'Italia faccia accordi con loro" : La nave della Ong Pro Activa Open Arms è arrivata a Palma di Maiorca dopo aver rifiutato di attraccare a Catania perché, come ha detto il suo fondatore Oscar Camps, l'Italia non è più un porto sicuro, visto il suo comportamento e l'aver definito una fake news il fatto che la guardia costiera libica avesse abbandonato in mare due donne e un bambino. Nei giorni scorsi la nave che batte bandiera spagnola ha salvato una donna, Josefa, che era ...

Golf - Open Championship 2018 : buon avvio di Francesco Molinari - giro sotto il par. Comanda Kevin Kisner : Prima giornata dell’Open Championship. buon avvio di Francesco Molinari, che in una giornata in cui il terribile mostro di Carnoustie ha concesso qualcosa ai giocatori, con vento ovviamente presente ma non così intenso. Chicco è 18° a -1, dopo un round positivo in cui ha limitato gli errori, come suo solito. Peccato per il finale, perché dopo una bella sequenza di birdie alla 13 e alla 15, Molinari è scivolato con i bogey alle 16 e 17, ...

Palazzotto : da nave Open Arms niente da occultare : Roma – “Il governo italiano ha tutti gli strumenti per accertare cosa e’ successo in questo tratto di mare nella notte tra il 16 ed il 17 luglio. Noi non abbiamo niente da nascondere, perche’ Salvini non rende pubblici i tracciati delle motovedette libiche di quella notte? Perche’ non pubblica i tabulati delle comunicazioni tra IMRCC e la Guardia Costiera Libica del 16 luglio? Cosi’ vediamo chi ha qualcosa da ...