US Open 2018 | Lorenzo Sonego entra nel tabellone principale! Gli accoppiamenti degli

US Open 2018 : programma - orari e tv di lunedì 27 agosto. L’ordine di gioco di tutte le partite : Stanno per scattare gli US Open di tennis: gli organizzatori hanno già comunicato l’ordine di gioco completo della prima giornata, lunedì 27 agosto, e quello parziale della seconda giornata, martedì 28, con gli incontri dei quattro campi principali. In campo lunedì le due teste di serie numero uno, ovvero l’iberico Rafael Nadal e la romena Simona Halep. Per quanto riguarda gli italiani, subito in campo Camila Giorgi nel tabellone ...

Tennis - qualificazioni maschili US Open 2018 : Federico Gaio conquista il main draw! Eliminato Lorenzo Sonego : Saranno sette gli italiani nel main draw degli US Open di Tennis: l’ultimo azzurro ad iscriversi al tabellone principale è Federico Gaio, che batte l’argentino Marco Trungelliti, testa di serie numero 27 del seeding cadetto, con lo score di 6-7 (4) 6-3 7-6 (4) nel terzo e decisivo turno di qualificazioni. Non lo emula Lorenzo Sonego, numero 10 del tabellone cadetto, che si fa superare dal padrone di casa, lo statunitense Collin ...

Tennis - qualificazioni maschili US Open 2018 : Stefano Travaglia entra nel tabellone principale - non ce la fa Lorenzo Giustino : Sale a sei il numero degli azzurri nel tabellone principale degli US Open di Tennis: Stefano Travaglia supera il dominicano Victor Estrella e guadagna il pass per il main draw. L’italiano, testa di serie numero 26 del tabellone cadetto, si impone per 6-4 6-0. Non ce la fa invece Lorenzo Giustino, superato dall’austriaco Dennis Novak, numero 25, per 7-5 6-4. Travaglia nel primo set, dopo non aver sfruttato tre break point consecutivi ...

Tennis - qualificazioni femminili US Open 2018 : Martina Trevisan fallisce l’ingresso nel main draw : Sarà Camila Giorgi l’unica azzurra al via del tabellone principale femminile degli US Open: l’ultima azzurra in gara nelle qualificazioni, Martina Trevisan, viene superata oggi nel terzo ed ultimo turno dalla Tennista del Liechtenstein Kathinka von Deichmann con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e ventisei minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra annulla una palla break in avvio, poi spreca due occasioni per allungare, ...

US Open 2018 : analisi tabellone italiani. Fognini nell’ottavo di Federer - rebus Cecchinato e Seppi - sfortunati Berrettini e Lorenzi : Gli US Open 2018 si rivelano mediamente benevoli per i cinque portacolori dell’Italia direttamente ammessi al tabellone principale. Per quattro di loro, il primo turno è alla portata o comunque un match tutto sommato giocabile, mentre più problematico si fa il discorso relativo ai turni successivi. Vediamo le prospettive dei nostri, in rigoroso ordine di tabellone. Paolo Lorenzi è stato sorteggiato contro Kyle Edmund, numero 16 del seeding ...

Tennis - US Open 2018 : Fognini - in mezzo a Federer e Djokovic - punta alla seconda settimana. Strada complicata per gli altri azzurri : Probabilmente Fabio Fognini sperava di finire in un altra zona di tabellone, ma il sorteggio effettuato ieri a New York lo ha posto proprio in mezzo a Roger Federer e Novak Djokovic. Il ligure, testa di serie numero 14 agli ormai imminenti US Open, ha comunque come obiettivo quello di raggiungere la seconda settimana nell’ultimo Slam dell’anno e le possibilità per il nativo di Arma di Taggia ci sono tutte. Fognini farà il suo esordio ...

Tabellone femminile US Open 2018 : possibile incrocio Halep-Serena Williams agli ottavi - Camila Giorgi sfortunata : E così nel bellissimo scenario del Brookfield Place di New York i tabelloni maschile e femminile degli US Open 2018 hanno preso vita. Dal 27 agosto fino al 9 settembre saranno giorni di grande tennis nella Grande Mela e tra le donne regna tanta incertezza anche per quello che il sorteggio di ieri ha riservato alle protagoniste più attese. Parte alta La numero uno del mondo Simona Halep, in vetta al ranking da 26 settimane consecutive (la 42esima ...

US Open 2018 - qualificazioni : quattro azzurri si giocano il pass per il tabellone principale : Sono quattro i tennisti italiani che hanno raggiunto il terzo e ultimo turno delle qualificazioni maschili degli US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione che comincia lunedì 27 agosto sui campi ...

US Open 2018 - qualificazioni femminili : i risultati di giovedì 23 agosto. Martina Trevisan avanza all’ultimo turno - fuori Jessica Pieri e Jasmine Paolini : Sarà la sola Martina Trevisan a rappresentare l’Italia nell’ultimo turno delle qualificazioni femminili al tabellone principale dello US Open. La tennista fiorentina ha vinto una partita sudata ma preziosa contro l’americana Varvara Lepchenko, 118 della classifica ma con un passato da top 20. L’azzurra sembrava poter prendere il volo quando in chiusura di primo set ha strappato il servizio alla sua avversaria per ben tre ...

US Open 2018 : il sorteggio del tabellone : Lo spagnolo debutterà contro il connazionale David Ferrer, ex 3 del mondo, ora precipitato nei bassifondi della classifica, capace di battere un giovane Rafa a Flushing Meadows nel 2007 in quattro ...

Tabellone maschile US Open 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Nadal derby al primo turno con Ferrer - possibile quarto Djokovic-Federer - super sfida Dimitrov-Wawrinka al primo turno : Ha avuto luogo presso il Brookfield Place di New York il sorteggio del Tabellone principale maschile degli US Open 2018, ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Nella splendida cornice della Grande Mela il main draw ha preso forma ed i fari erano puntati sui grandi tennisti al via. Il numero 1 del mondo Rafael Nadal, testa di serie numero uno e campione in carica (dodici mesi fa il maiorchino pose il suo terzo sigillo dopo quelli nel 2010 ...

US Open 2018 - il tabellone degli italiani. Gli avversari e il possibile cammino degli azzurri : Fabio Fognini dalla parte di Federer - urna benevola con Marco Cecchinato : Concluso il sorteggio del tabellone principale del quarto ed ultimo Slam stagionale, gli US Open di tennis. Sono cinque al momento, in attesa della conclusione delle qualificazioni, gli azzurri nel main draw: andiamo a scoprire cosa ha riservato loro la sorte al primo turno, ed il possibile cammino di ciascuno di loro. Paolo Lorenzi è nel primo quarto di tabellone e sfiderà all’esordio la testa di serie numero 16 del seeding, il britannico ...

Tabellone femminile US Open 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Possibile derby Williams al terzo turno. Garcia-Konta al primo turno : E’ stato appena sorteggiato il Tabellone femminile degli US Open 2018. L’urna ha regalato subito delle sfide emozionanti come quella tra Caroline Garcia e Johanna Konta. Sicuramente non fortunata la francese, testa di serie numero 6, che trova all’esordio una giocatrice che è stata top ten e che sta ritrovando la forma migliore. La numero uno del mondo Simona Halep se la vedrà con l’estone Kaia Kanepi e la rumena conferma ...