Uomini e Donne | Pietro Tartaglione e il rapporto con Rosa Perrotta | La desidero più

Nave Diciotti - ordinato lo sbarco per 11 donne e 5 Uomini : tra loro due casi di sospetta tubercolosi : L'ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla Nave Diciotti di 11 donne e 5 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l'ok anche del ministero dell'Interno. La restante parte dei migranti bloccati a bordo a causa della mancata autorizzazione allo sbarco rimane in attesa di una decisione da parte delle autorità.Continua a leggere

Uomini e Donne - l’Aut Aut di Tina e i nuovi tronisti : tutte le indiscrezioni : Il 29 agosto inizieranno le nuove registrazioni, conosceremo i nuovi tronisti, ma Tina potrebbe non esserci. Ecco quali...

Uomini e Donne - Giulia Latini : “Ora sono felice”. C’entra Fabio Basile? : Uomini e Donne: novità sulla presunta relazione tra Giulia Latini e Fabio Basile La notizia circola da qualche giorno: Giulia Latini di Uomini e Donne starebbe frequentando Fabio Basile, judoka ed ex concorrente di Ballando con le Stelle. I diretti interessati non hanno confermato ma neppure smentito il gossip, segno che probabilmente qualcosa di vero […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia Latini: “Ora sono felice”. ...

“Giorgio Manetti mi accende”. Il ‘gabbiano’ di Uomini e Donne fa colpo sull’attrice : “Quando guardo Giorgio Manetti mi si accende tutto”. Gegia, al secolo Francesca Antonaci, intervistata per il settimanale Spy ha confessato quando il noto cavaliere del trono Over di Uomini e Donne le piaccia. “Da anni non mi perdo una puntata – racconta a Spy – io però guardo la versione Over, i vecchietti insomma. Anzitutto sono spunto di cabaret, perché sono dei personaggi eccezionali del popolino di paese. Maria, poi, ha ...

Uomini E DONNE/ Primo divorzio per una coppia "storica" : ecco di chi si tratta : Tony De Leonardis e Antonella Bravi si sono lasciati. Lei lo giudica "un mantenuto", lui le rinfaccia di aver lavorato tutta la vita. Nessun contatto tra i due.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:44:00 GMT)

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti vuole tornare con Gemma? Un importante indizio (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti tiene ancora a Gemma Galgani? Il cavaliere potrebbe tornare in studio proprio per la dama....(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Mattia Marciano e Vittoria - segnali di riavvicinamento? Un atteso chiarimento (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. È davvero finita tra Mattia Marciano e Vittoria Deganello? C'è chi spera nel riavvicinamento, lei fa un importante chiarimento(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Nicolò Brigante : "Virginia? Non si è comportata in maniera adeguata..." : Nicolò Brigante è stato uno dei tronisti che hanno animato l'ultima edizione andata in onda di Uomini e Donne, il programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, che tornerà a settembre sui nostri schermi.Il giovane imprenditore catanese è stato intervistato da Uomini e Donne Magazine, al quale ha parlato soprattutto delle due corteggiatrici che hanno caratterizzato il suo trono, Virginia Stablum, la 20enne originaria di Trento con ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : "Sara? Capitolo archiviato" : Luigi Mastroianni, ex corteggiatore visto durante l'ultima edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a settembre, ha definitivamente archiviato la brevissima relazione vissuta con l'ex tronista Sara Affi Fella.Il 23enne di origini siciliane è stato intervistato da Uomini e Donne Magazine. Al settimanale ufficiale del programma di Canale 5, Luigi ha rivelato che, con Sara, ormai, ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari lascia la clinica dopo 8 mesi : “Ho paura” : Uomini e Donne, l’anoressia di Valentina Dallari: l’ex tronista sta per tornare a casa È tempo di tornare a casa per Valentina Dallari. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram che sta per lasciare la clinica dove otto mesi fa è entrata per combattere l’anoressia. L’ex fidanzata di Andrea Melchiorre è felice […] L'articolo Uomini e Donne, Valentina Dallari lascia la clinica dopo 8 mesi: ...

Gegia - "Adoro Giorgio Manetti" / L'attrice pazza del cavaliere di Uomini e Donne : "Vorrei tanto conoscerlo" : L'attrice Gegia pazza di Giorgio Manetti di Uomini e Donne. La confessione al settimanale Spy: "Lo adoro, lo guardo sempre in tv e mi piacerebbe conoscerlo sul serio."(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:30:00 GMT)

MILLENIUM - Uomini CHE ODIANO LE DONNE - RAI MOVIE/ Info streaming del film con Daniel Craig (oggi - 24 agosto) : Millennium - UOMINI che ODIANO le DONNE, il film in onda su Rai MOVIE oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Daniel Craig e Rooney Mara, alla regia David Fincher. Il dettaglio. (Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:09:00 GMT)

Millennium Uomini che odiano le donne film stasera in tv 24 agosto : cast - trama - curiosità - streaming : Millennium Uomini che odiano le donne è il film stasera in tv venerdì 24 agosto 2018 in onda in prima serata su Rai Movie. La pellicola diretta da David Fincher ha come protagonisti Daniel Craig, Stellan Skarsgård, Rooney Mara, Robin Wright. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Millennium Uomini che odiano le donne film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ...