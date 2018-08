Uomini e Donne News Marta Pasqualato sul nuovo fidanzato | “È arrivato l’uragano”

Uomini e Donne - Pietro Tartaglione e il rapporto con Rosa Perrotta : "La desidero più del normale - lo facciamo tutti i giorni da un anno e mezzo" : Pietro Tartaglione si unisce al coro dei corteggiatori di Uomini e Donne che stanno offrendo l'opportunità ai propri seguaci di porre loro quesiti con la nuova opzione di Instagram "Fammi una domanda". In viaggio tra la Germania e l'Olanda, il giovane ha rivelato al proprio pubblico qualche curiosità sulla storia d'amore con Rosa Perrotta, tronista e naufraga dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi.È infatti il legame tra i due figli ...

Diciotti. Sbarcano 11 donne e 5 Uomini di cui due con sospetta tubercolosi : Dopo i minori non accompagnati, dalla Diciotti Sbarcano altri 16 profughi. Infatti l’ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato

Nave Diciotti - ordinato lo sbarco per 11 donne e 5 Uomini : tra loro due casi di sospetta tubercolosi : L'ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla Nave Diciotti di 11 donne e 5 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l'ok anche del ministero dell'Interno. La restante parte dei migranti bloccati a bordo a causa della mancata autorizzazione allo sbarco rimane in attesa di una decisione da parte delle autorità.Continua a leggere

Uomini e Donne - l’Aut Aut di Tina e i nuovi tronisti : tutte le indiscrezioni : Il 29 agosto inizieranno le nuove registrazioni, conosceremo i nuovi tronisti, ma Tina potrebbe non esserci. Ecco quali...

Uomini e Donne - Giulia Latini : “Ora sono felice”. C’entra Fabio Basile? : Uomini e Donne: novità sulla presunta relazione tra Giulia Latini e Fabio Basile La notizia circola da qualche giorno: Giulia Latini di Uomini e Donne starebbe frequentando Fabio Basile, judoka ed ex concorrente di Ballando con le Stelle. I diretti interessati non hanno confermato ma neppure smentito il gossip, segno che probabilmente qualcosa di vero […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia Latini: “Ora sono felice”. ...

“Giorgio Manetti mi accende”. Il ‘gabbiano’ di Uomini e Donne fa colpo sull’attrice : “Quando guardo Giorgio Manetti mi si accende tutto”. Gegia, al secolo Francesca Antonaci, intervistata per il settimanale Spy ha confessato quando il noto cavaliere del trono Over di Uomini e Donne le piaccia. “Da anni non mi perdo una puntata – racconta a Spy – io però guardo la versione Over, i vecchietti insomma. Anzitutto sono spunto di cabaret, perché sono dei personaggi eccezionali del popolino di paese. Maria, poi, ha ...

Uomini E DONNE/ Primo divorzio per una coppia "storica" : ecco di chi si tratta : Tony De Leonardis e Antonella Bravi si sono lasciati. Lei lo giudica "un mantenuto", lui le rinfaccia di aver lavorato tutta la vita. Nessun contatto tra i due.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:44:00 GMT)

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti vuole tornare con Gemma? Un importante indizio (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti tiene ancora a Gemma Galgani? Il cavaliere potrebbe tornare in studio proprio per la dama....(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Mattia Marciano e Vittoria - segnali di riavvicinamento? Un atteso chiarimento (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. È davvero finita tra Mattia Marciano e Vittoria Deganello? C'è chi spera nel riavvicinamento, lei fa un importante chiarimento(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Nicolò Brigante : "Virginia? Non si è comportata in maniera adeguata..." : Nicolò Brigante è stato uno dei tronisti che hanno animato l'ultima edizione andata in onda di Uomini e Donne, il programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, che tornerà a settembre sui nostri schermi.Il giovane imprenditore catanese è stato intervistato da Uomini e Donne Magazine, al quale ha parlato soprattutto delle due corteggiatrici che hanno caratterizzato il suo trono, Virginia Stablum, la 20enne originaria di Trento con ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : "Sara? Capitolo archiviato" : Luigi Mastroianni, ex corteggiatore visto durante l'ultima edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a settembre, ha definitivamente archiviato la brevissima relazione vissuta con l'ex tronista Sara Affi Fella.Il 23enne di origini siciliane è stato intervistato da Uomini e Donne Magazine. Al settimanale ufficiale del programma di Canale 5, Luigi ha rivelato che, con Sara, ormai, ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari lascia la clinica dopo 8 mesi : “Ho paura” : Uomini e Donne, l’anoressia di Valentina Dallari: l’ex tronista sta per tornare a casa È tempo di tornare a casa per Valentina Dallari. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram che sta per lasciare la clinica dove otto mesi fa è entrata per combattere l’anoressia. L’ex fidanzata di Andrea Melchiorre è felice […] L'articolo Uomini e Donne, Valentina Dallari lascia la clinica dopo 8 mesi: ...

Gegia - "Adoro Giorgio Manetti" / L'attrice pazza del cavaliere di Uomini e Donne : "Vorrei tanto conoscerlo" : L'attrice Gegia pazza di Giorgio Manetti di Uomini e Donne. La confessione al settimanale Spy: "Lo adoro, lo guardo sempre in tv e mi piacerebbe conoscerlo sul serio."(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:30:00 GMT)

MILLENIUM - Uomini CHE ODIANO LE DONNE - RAI MOVIE/ Info streaming del film con Daniel Craig (oggi - 24 agosto) : Millennium - UOMINI che ODIANO le DONNE, il film in onda su Rai MOVIE oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Daniel Craig e Rooney Mara, alla regia David Fincher. Il dettaglio. (Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:09:00 GMT)