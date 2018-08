UNA VITA | anticipazioni puntata di lunedì 27 agosto 2018

Quinto giorno in porto - ma nessUNA novità per i 150 migranti della Diciotti : Quinta giornata bloccati al porto di Catania, la decima sulla Diciotti, per 150 dei 190 migranti soccorsi e salvati dalla nave della Guardia costiera a Ferragosto in acque Sar maltesi. Proprio mentre ...

UNA VITA le trame della prossima settimana : da lunedì 27 agosto a sabato 1 settembre 2018 : Simon viene denunciato e viola gli arresti domiciliari. Trini bacia Benito ma viene scoperta dal marito Ramon. Cayetana fa ritorno in paese e Fabiana viene interrogata.

A Civita Castellana - UNA serata in Rosso&Blu : ... Alessandro Tuia, difensore del Benevento, e Luca Marziani, cavaliere della nazionale italiana di salto ostacoli in procinto di partire per i campionati del mondo. Quanto agli interventi oltre a ...

UNA VITA anticipazioni : CAYETANA confessa di essere figlia di FABIANA : Nelle prossime settimane di programmazione di Una Vita, la falsa CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel) giocherà tutte le carte a sua disposizione pur di non perdere il suo prestigio; se ci avete letto precedentemente, sapete già che tutto avrà inizio quando Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) darà a Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) e a Teresa Sierra (Alejandro Meco) tutti gli indizi utili per ritrovare i cadaveri di German De La Serna (Roger ...

UNA VITA / Anticipazioni 25 agosto : Simon - è scontro con don Arturo - vendicherà la morte di Elvira! : Una Vita, Anticipazioni 25 agosto: con l’affondamento della Gran Victoria, Simon perderà tutte le speranze di ritrovare viva la sua amata Elvira, per questo motivo…(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 07:25:00 GMT)

Trame UNA VITA : Ursula costringe la figlia a mentire sulla morte di Tirso : Le anticipazioni delle prossime puntate [VIDEO]di Una Vita, in onda in autunno su Canale 5, svelano che Ursula Dicenta meditera' vendetta contro Cayetana. L'ex governante costringera' Jaime Alday a sposarla prima di rivelargli il nome della figlia. Infine obblighera' Blanca a mentire davanti ad Aurelio per poi tentare di allontanarla nuovamente dalla sua Vita. Ursula sposa il padre di Cayetana Ursula Dicenta meditera' un piano per sbarazzarsi ...

Beautiful e UNA VITA raddoppiano : puntate più lunghe a settembre 2018 : Beautiful ed Una Vita raddoppiano. Nella settimana dal 3 al 7 settembre le puntate saranno più lunghe. La soap iberica di Aurora Guerra, di cui leggerete in seguito le anticipazioni sulle puntate spagnole, sta vivendo un periodo magico. In estate le puntate ambientate ad Acacias sono state mandate in onda per intero o addirittura è stato trasmesso un episodio e mezzo. Gli amanti delle soap però, non potranno gioire troppo … . Beautiful e ...

5 ristoranti stellati da provare almeno UNA volta nella vita : Per i miei canoni è la migliore cucina autentica e tradizionale del mondo. Sapori autentici nel culto della semplicità. Rimarrete stupiti anche dai dolci: tra le proposte un mappamondo che va fatto ...

Tragedia Raganello - Facciolla : 'Ancora nessUNA novità' : 'Al momento non c'è nessuna novità da poter comunicare. Stiamo acquisendo in continuazione atti e dati attinenti a quanto successo lunedì alle gole del Raganello, a Civita. Stiamo anche valutando la ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di sabato 25 agosto 2018 : anticipazioni puntata 531 (seconda parte) e 532 (prima parte) di Una VITA di sabato 25 agosto 2018: Arriva la notizia che non ci sono superstiti nel naufragio della Gran Victoria e dunque pare che Elvira non ce l’abbia fatta; Simon ne resta distrutto. Susana intanto è esasperata da Rosina e convince Celia a portarla a casa sua; Lolita non ne è però per niente felice perché, oltre a lavorare in due case, adesso dovrà badare ad altre due ...

Anticipazioni UNA VITA dal 27 agosto all’1 settembre : Mauro lascia Teresa : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Fabiana aiuta Cayetana con Ursula, Mauro lascia Teresa Nel corso delle puntate di Una Vita della prossima settimana Cayetana guarda soddisfatta l’agonia che prova Ursula, quasi vicina alla morte. Intanto, Servante chiama Mauro e Felipe a cui rivela di aver trovato un biglietto sul pianerottolo della casa della Sotelo Ruz. […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 27 agosto all’1 ...

BEAUTIFUL e UNA VITA raddoppiano la durata a inizio settembre!!! : Gli appassionati di Una VITA stanno vivendo per certi versi un’estate più unica che rara: ormai da diverso tempo le puntate di Acacias 38 che vengono trasmesse su Canale 5 sono intere o addirittura una e mezza al giorno, dunque non più dimezzate come eravamo abituati da sempre. Lo diciamo subito: con tutta probabilità la “pacchia” è agli sgoccioli perché dal 10 settembre inizia la programmazione autunnale e invernale e quindi ...

Genova : UNA giornata con Iris - maestra sfollata. “Disagi e timori. Ma ci è rimasta la vita - questo deve darci coraggio” : A nove giorni dal crollo del ponte Morandi, le oltre 600 persone che abitavano nell’area ora esposta all’elevato rischio crollo del moncone rimasto sospeso sulle loro case, sono in attesa di sapere cosa sarà della loro vita nei prossimi mesi. Si rincorrono le notizie e i media anticipano quelle che sono le informazioni sul loro futuro. Condividiamo una di queste giornate di precarietà assoluta con Iris Bonacci, maestra del quartiere che ...

UNA VITA anticipazioni : URSULA sposa JAIME - il padre di CAYETANA : Nelle puntate italiane di Una Vita in onda a ottobre, URSULA Dicenta (Montserrat Alcoverro) darà inizio a un piano per liberarsi per sempre di CAYETANA (Sara Miquel): decisa a vendicarsi della falsa Sotelo Ruz per tutto il male che le ha fatto, l’istitutrice si metterà in contatto con JAIME Alday (Carlos Olalla), un gioielliere al servizio della casata reale, e gli rivelerà di essere in grado di fornirgli il nome della figlia che ha ...