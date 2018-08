Una rara malattia lo colpisce in vacanza Il dramma di Alessio Tosetto | amici sotto choc

Filippo Bisciglia - il conduttore di Temptation Island rivela : “Ho sconfitto Una malattia rara - sono nei libri di medicina” : Il conduttore del popolare programma di Canale 5 Temptation Island Filippo Bisciglia ha voluto raccontare un dramma personale vissuto in tenera età ma che sicuramente ha segnato la sua vita e quella della sua famiglia. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivela to di aver lottato contro una malattia rara : il morbo di Perthes. “Dai due ai quattro anni non ho potuto camminare. Mio nonno mi ha costruito una macchinetta con le ...

Sabastiano Jano Ferrara - il “boss buono” : “La mafia è Una merda. Ragazzi - non fate come me” : L'ex boss mafioso Sebastiano "Jano" Ferrara si confida in esclusiva davanti alle telecamere di Fanpage.it. Racconta del suo storico arresto che vide scendere in piazza un migliaio di persone che protestavano e lo volevano libero e del suo pentimento, fino all'appello ai più giovani: "Non fate come me, si finisce morti o in galera"Continua a leggere