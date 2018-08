Un milione e mezzo di lavoratori in nero | lo stato perde 20 miliardi Ultime notizie

Un milione e mezzo i lavoratori in nero nel 2017 : lo Stato perde 20 mld : Cifra in diminuzione negli ultimi due anni di circa 200.000 unità. Ogni tre aziende, un occupato è sconosciuto al fisco - I lavoratori in 'nero' in Italia sul totale delle aziende attive nel 2017 sono ...

Un milione e mezzo di lavoratori in nero nel 2017 - Stato perde 20 miliardi : I lavoratori in 'nero' in Italia sul totale delle aziende attive nel 2017 sono un milione 538 mila, cifra tendenzialmente in diminuzione negli ultimi due anni, 2016 e 2015, di circa 200.000 unità. E ...

Allarme Unimpresa : in Italia mezzo milione di immobili in dissesto : 'Al di là delle preoccupazioni sul versante della sicurezza, l'area che abbiamo fotografato, ovvero degli immobili catastalmente rovinati, rappresenta una possibile fonte di sviluppo dell'economia, ...

Maltempo - dalla siccità ai nubifragi : mezzo milione di danni - coltivazioni sconvolte : Con l’ultima ondata di Maltempo salgono ad oltre mezzo miliardo i danni provocati dagli eventi estremi del 2018 con nubifragi, trombe d’aria, fulmini, bombe d’acqua e grandinate ma anche siccità che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola. E’ quanto stima la Coldiretti nel tracciare un bilancio delle anomalie climatiche che hanno decimato i raccolti, distrutto coltivazioni, abbattuto alberi e allagato le aziende ma anche provocato frane, ...

Justin Bieber e Hailey Baldwin - ecco l’anello da mezzo milione di dollari : Justin Bieber abbraccia la sua Hailey Baldwin su una barca. La nuova foto romantica di coppia (didascalia: «il mio migliore amico in assoluto») fa capolino sul profilo Instagram della modella, ma a cattuare l’attenzione non è (solo) la vicinanza tra i due. Al dito della nipote di Alec brilla l’ormai famoso anello da mezzo milione di dollari, un diamante tra i 6 e i 10 carati acquistato dal cantante lo scorso luglio. A ...

Festa del sacrificio - AIDAA : “Domani i musulmani sgozzeranno mezzo milione di animali in Italia” : “Si apre nei prossimi giorni l’edizione 2018 della Festa del sacrificio, una delle feste più importanti del mondo islamico. Nulla da eccepire se non fosse che in tutto il mondo durante questa Festa che dura alcuni giorni vengono sgozzati milioni di animali nel ricordo del sacrificio di Abramo ed Isacco”: lo spiega in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Quest’anno la Festa dovrebbe cominciare tra la sera ...

Eredita un rudere dal nonno e in garage trova Lamborghini da mezzo milione di dollari : Tra tante cianfrusaglie il ragazzo ha trovato anche una Lamborghini Countach LP5000S, esemplare dal valoro di quasi mezzo milione di dollari.Continua a leggere

Thusis - GR - : furto di apparecchi di misura per mezzo milione Fr. : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Vince mezzo milione di euro con un "gratta e vinci" da 5 euro : Un residente o un turista: caccia al fortunato giocatore che si è aggiudicato una vera e propria fortuna dopo aver...

Regione Lazio : Mezzo milione per spettacoli valorizzazione patrimonio culturale : Roma – Musica, danza e teatro per valorizzare il patrimonio artistico, architettonico, archeologico, monumentale e storico del territorio. La Regione Lazio ha indetto un nuovo avviso pubblico per stanziare 500mila euro destinati ad attivita’ di spettacolo dal vivo da realizzare in sei ambiti territoriali: Citta’ d’Etruria (necropoli etrusche di Cerveteri-Tarquinia, Parco archeologico di Vulci, siti di Pirgy e di Veio), ...

Ventimiglia - riaperto il Teatro romano di Albintimilium : restauro costato un milione e mezzo di euro : ... direttore dell'area archeologica del Nervia La struttura ebbe vita piuttosto breve forse anche per lo scarso interesse dei contemporanei per il genere di spettacoli che ospitava'.

Scuole - mezzo milione di euro per interventi di manutenzione e adeguamento : Si tratta principalmente di lavori ordinari che rientrano però in una strategia complessiva a favore della scuola che vede anche l'interazione di vari assessorati, come l'assessorato allo Sport per ...

Bologna - mezzo milione di euro per tornare alla normalità. Conte : "Siamo stati fortunati" : Riaperto un tratto del Raccordo Casalecchio, resta la chiusura della Tangenziale. Nessun sequestro dopo l'incidente di Borgo...

Turismo : la tassa parte da oltre mezzo milione : Nei primi mesi della sua applicazione, nei tre Comuni friulani che l'hanno applicata l'imposta di soggiorno ha fruttato 580mila euro. Stiamo parlando di Lignano, Grado e Sauris, nelle cui casse sono ...