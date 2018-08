'Un campione è per sempre - e noi abbiamo scelto Federer' : ... ed è fonte di incredibile ispirazione per tanta gente in tutto il mondo. Non è soltanto un atleta di vertice e anche una grande persona e Uniqlo ha molto rispetto per lui che va oltre lo sport'. Che ...

campione - i lavoratori chiedono la riapertura del Casinò : A fine luglio la dichiarazione di fallimento e la chiusura. Ma davanti alla casa da gioco resta un presidio permanente dei quasi 500 dipendenti, senza impiego da quasi un mese, per sensibilizzare il ...

Tania Cagnotto - l’annuncio della campionessa di tuffi : “In autunno torno ad allenarmi per le Olimpiadi 2020” : Tania Cagnotto in autunno tornerà ad allenarsi assieme a Francesca Dallapè in vista dei Giochi di Tokyo 2020. Ad annunciarlo è stata la stessa tuffatrice, medaglia di bronzo e d’argento a Rio 2016, in un’intervista a Gente: “Non ne volevo sapere, ma devo dire che da un mesetto la sfida mi stuzzica”. La notizia arriva all’indomani degli Europei di Glasgow in cui Elena Bertocchi e la ...

Zverev studia da campione! L’obiettivo è vincere uno Slam : ingaggiato un famoso supercoach : Alexander Zverev ha comunicato di aver ingaggiato nel suo team Ivan Lendl, ex allenatore di Andy Murray, nel ruolo di supercoach Alexander Zverev studia da campione. Il talentino tedesco è riconosciuto come il futuro del tennis mondiale, ma fino ad ora, i risultati nei tornei del grande Slam non sono stati all’altezza della sua fama. Il numero 3 del mondo ha dunque preso una decisione importante per la sua carriera: introdurre un ...

campione d’Italia - quattro consiglieri comunali si dimettono : “Strada più immediata per la riapertura del casinò” : quattro consiglieri comunali di Campione d’Italia hanno rassegnato oggi “irrevocabili e immediate dimissioni dalla carica”. Tanina Padula, Fiorenzo Dorigo, Domenico Deceglie e Michele Canesi – eletti tutti con la lista civica Insieme possiamo – hanno preso questa decisione per “far intervenire immediatamente le autorità e le istituzioni centrali competenti, mediante lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina ...

SummerSlam 2018 – Finalmente Roman Reigns! AJ Styles perde la testa : Ronda Rousey nuova campionessa [RISULTATI FOTO E VIDEO] : SummerSlam 2018 passa agli archivi con dei risultati pazzeschi! Roman Reigns riesce a battere Brock Lesnar, AJ Styles perde per squalifica, Ronda Rousey e Charlotte Flair nuove campionesse femminili: gli esiti dei match del PPV L’appuntamento di wrestling più caldo dell’estate passa agli archivi con dei risultati pazzeschi! Nella splendida cornice del Barclays Center di Brooklyn, tana della franchigia NBA dei Nets, il PPV WWE SummerSlam ...

Summerslam 2018 – Finalmente Roman Reigns! AJ Styles perde la testa : Ronda Rousey nuova campionessa [RISULTATI FOTO E VIDEO] : Summerslam 2018 passa agli archivi con dei risultati pazzeschi! Roman Reigns riesce a battere Brock Lesnar, AJ Styles perde per squalifica, Ronda Rousey e Charlotte Flair nuove campionesse femminili: gli esiti dei match del PPV L’appuntamento di wrestling più caldo dell’estate passa agli archivi con dei risultati pazzeschi! Nella splendida cornice del Barclays Center di Brooklyn, tana della franchigia NBA dei Nets, Summerslam regala grandi ...

Ginnastica - Simone Biles regina dei record : campionessa USA per la quinta volta - vince tutti i titoli! Morgan Hurd a 6.5 punti : Simone Biles completa magnificamente il suo ritorno alle gare laureandosi Campionessa Nazionale per la quinta volta in carriera: dopo il poker firmato tra il 2013 e il 2016, la Reginetta della Polvere di Magnesio si riprende lo scettro che aveva lasciato lo scorso anno per osservare un periodo di riposo e diventa così la prima ragazza capace di imporsi per ben cinque volte nella gara statunitense più importante. A Boston la 21enne ha riscritto ...

È MORTO KOFI ANNAN/ Due volte ex Segretario Generale Onu : la famiglia - "campione di pace per mondo migliore" : È MORTO KOFI ANNAN, l'ex Segretario Generale dell'Onu, il primo di colore. Nel 2001 aveva vinto il Premio Nobel per la pace. Aveva anche una sua fondazione(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 17:25:00 GMT)

L'ex calciatore e campione del mondo Materazzi a San Patrignano : 'salvato dalla passione per il calcio' : Il campione del mondo della Nazionale italiana del 2006 Marco 'Matrix' Materazzi ha visitato San Patrignano, nella giornata di martedì, accompagnato da suo figlio di 16 anni. Una visita che ha raggiunto il cuore dei ...

Supercoppa di Spagna : il Barcellona è campione - steso il Siviglia : Barcellona vittorioso nella Supercoppa di Spagna, una rete di Dembelè regala il successo al club blaugrana sul Siviglia Il Barcellona ha vinto la Supercoppa di Spagna, superando per 2-1 il Siviglia al termine di una partita piacevole. Messi non si è visto molto, ancora lontano dalla forma migliore, ci hanno pensato i suoi compagni a mettere a segno le reti utili a vincere il trofeo. Di Dembelè la rete decisiva nel secondo tempo, che regala ...

Europei Tuffi 2018 – Da outsider a campionesse continentali : un incredibile oro per la coppia Bertocchi-Pellacani : Bertocchi-Pellacani si impongono agli Europei 2018, la coppia del sincro femminile ottiene uno splendido oro nell’ultima giornata di gare Gli Europei di Tuffi si concludono con il botto per l’Italia. La coppia composta da Elena Bertocchi e Chiara Pellacani ottengono un oro inaspettato e sudato nel sincro da un metro. Il duo azzurro presentatasi in gara da outsider ha scavalcato la Russia e la Germania con un incredibile colpo ...

Casinò campione - roulette umana dei dipendenti per chiedere la riapertura : I dipendenti del Casinò di Campione hanno dato vita a una roulette umana di fronte alla sala da gioco per chiedere di salvarla dal fallimento. Gli addetti si sono sdraiati per terra, in cerchio, ...

Crac casinò di campione - Comune avvia procedura per 86 esuberi : Campione d'Italia , Como, , 9 agosto 2018 - Non sono state trovate al momento alternetive: il Comune di Campione d'Italia procederà a deliberare " le eccedenze del personale in numero di 86 unità" su ...