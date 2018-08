Un altro attore accusa Asia Argento | Mi mandava video in cui era nuda

huffingtonpost

(Di sabato 25 agosto 2018) Un comico britannico, un tempo amico di, è diventato il suo nuovotore. Come ha rivelato il Daily Mail, a giugno scorso Jeff Leach aveva raccontato al programma "Legion of Skanks" chegli aveva inviato foto e almeno un, non richiesti, in cui appariva in Senza veli.Leach ha ricordato l'episodio nell'ambito di un podcast, in cui si discuteva il caso di Harvey Weinstein, l'ex produttore di Hollywoodto di molestie e abusi proprio dall'artista italiana. Secondo Leach,gli ha mandato foto col seno scoperto su Snapchat, quando lui si trovava in compagnia della sua ragazza. "Lei sapeva che ero con la mia fidanzata e noi eravamo amici e mi manda questoin Senza veli, scrivendomi 'Hey Jeff' e io ho risposto: 'Non puoi mandarmi questa m...a' ", ha raccontato il comico. Al tempo,aveva appena divorziato dal padre di suoi figlio, Michele ...