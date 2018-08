Ultimo appuntamento per l' edizione 2018 del Caffè della Versiliana con Renato Brunetta

Sacrificio d’Amore Anticipazioni : l’Ultimo appuntamento questa sera - giovedì 23 agosto 2018 - su Canale 5 : Si concluderanno stasera le avventure dei protagonisti della fiction ambientata a Carrara. Quale sarà il destino di Brando e Silvia?

Oggi Ultimo appuntamento della rassegna Riccione e i Miti : Storie sulla carta , tre serate con ospiti e protagonisti del mondo dello sport, autori di letteratura sportiva impegnati nel presentare se stessi e le loro esperienze letterarie. Dopo il mito della ...

PenUltimo appuntamento con Chicago Med 2 il 24 agosto : mancanza di elettricità e morte metteranno tutti ko : Un'altra lunga serata quella di oggi, 17 agosto, su Italia1 dove ad andare in onda saranno tre nuovi episodi di Chicago Med 2. Il medical drama conquisterà il pubblico ad un passo dal finale di stagione che dovrebbe essere in onda a fine mese, cosa vedremo nei nuovi episodi? Gli episodi 16, 17 e 18 sono quelli previsti per la prima serata di oggi su Italia1 con i titoli "Problemi di coscienza", "Lunedì di lutto" e "Lezione imparata" in ...

PostKino - a Taranto l'Ultimo appuntamento della rassegna cinematografica Stasera : Non è possibile prenotare il proprio posto a sedere, l'ingresso agli spettacoli è consentito 45 minuti prima dell'inizio di ogni evento.

A Rosbella di Boves l'Ultimo appuntamento con 'A passo di fiaba' : L'Associazione "Sentieri di Pace" promuove per il quinto anno consecutivo la Rassegna di spettacoli di lettura ad alta voce rivolti a famiglie con bambini e ragazzi nella frazione montana di Rosbella di Boves. L'iniziativa si realizza con il Patrocinio del Comune di Boves, Assessorato ...

Gibellina - Ultimo appuntamento estivo del Teatro del Fuoco in Sicilia : Domenica 5 agosto alle 21.30 lo show 'Future' degli artisti internazionali della XI Edizione del Teatro del Fuoco International Firedancing Festival va in scena al Baglio di Stefano di Gibellina dopo ...

Non disturbare - Ultimo appuntamento : le ospiti di venerdì 3 agosto : ultimo appuntamento con Non disturbare, il programma della seconda serata di Rai 1 presentato da Paola Perego. Fra le quattro mura di una stanza di un hotel, la conduttrice incontrerà quindi le sue ultime due ospiti, che si racconteranno senza filtri. Andiamo a scoprire chi saranno! Nancy Brilli: la prima ospite di Non disturbare "E' stato un incontro inaspettato, doveva essere un'intervista e invece è stato un incontro di ...

Velvet Collection - Ultimo appuntamento con la serie spagnola : Puntata conclusiva per Velvet Collection, lo spin off sequel della serie Velvet (fermatasi alla quarta stagione) giunge al quinto e ultimo episodio (ma in Spagna hanno già annunciato una nuova stagione) in onda su Rai1 alle 21,15 venerdì 3 agosto con il titolo Il vestito nuovo dell’imperatrice. La serie spin off del più famoso Velvet in realtà sta andando in onda in Italia accorpando due puntate insieme per cui in questo caso abbiamo ...

Castelfidardo : Girogustando - Ultimo appuntamento stagionale : 01/08/2018 - ultimo appuntamento stagionale per Girogustando, la rassegna di suoni e sapori che caratterizza l'estate castellana. A partire dalle 19.00 di giovedì 2 agosto, animazione e spettacoli gratuiti di vario genere fanno da cornice all'offerta enogastronomica all'aperto o in locali climatizzati dei 14 punti ristoro sparsi nel centro storico. Fra le curiosità e punte di ...

Ultimo appuntamento in Maremma con Miss Italia - la vincitrice accede alla semifinale : La manifestazione organizzata dalla direzione del Camping e' oramai diventato un appuntamento fisso nella programmazione degli spettacoli estivi per tutti gli ospiti del Baia Verde e vedra'ragazze ...

Wind Summer Festival : quarto e Ultimo appuntamento questa sera - giovedì 26 luglio 2018 - su Canale 5 : Quarta serata in musica da Piazza del Popolo a Roma. Scopriamo insieme quali saranno gli artisti che si esibiranno oggi!

Montefiore dell'Aso - Ultimo appuntamento con il ''Teatro in Piazza'' : Continua il suo lavoro da illustratrice e di Reading Art, Fabulart con piani luminosi e lavagna luminosa, in spettacoli, concerti, rivolti ad adulti e letture animate per bambini in diverse ...

A Vezzolano d'Asti l'Ultimo appuntamento del Festival Anima Vagans dedicato all'Eclissi di Luna : ... inizia a percepire delle voci dall'astro azzurro: i canti del mito, i racconti fantastici, i dialoghi dei filosofi, lo sguardo della scienza; e, parallelamente all'afflusso di quelle multiformi ...

Domani Ultimo appuntamento con i 'Giovedì Sotto le Stelle' : Spettacoli di strada, mercatini e negozi aperti con promozioni a cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo in collaborazione con Pro Loco Sassuolo Pro Gusto Estate: spazio ...