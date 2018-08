Tutto facile per la Juve contro la Lazio ma Ronaldo resta ancora a secco

Risultati Europa League : Tutto facile per Zenit e Genk - blitz di Siviglia e Ludogorets : Risultati Europa League – Non solo l’Atalanta in campo, tanti altri match validi per l’Europa League, ultimo turno prima della fase a gironi, si è giocata la gara d’andata. tutto facile davanti al pubblico amico per lo Zenit, blitz invece del Ludogorets che ipoteca la qualificazione. Successo esterno anche per il Siviglia, solo un pareggio per il Celtic. Ok il Basilea davanti al pubblico amico, così come il ...

Baseball - Semifinali playoff Serie A1 : Tutto facile per Bologna in gara1 - Nettuno ampiamente superata : Solo tre valide sui lanci di Jorge Martinez nelle prime sette riprese, e nessuna su Crepaldi: è così che il Città di Nettuno non c’è via di scampo. Nettissimo il 10 a 1 per l’UnipolSai in gara-uno della Serie di semifinale, dopo l’effimero e momentaneo 1 a 0 ospite al 2°. Al cambio di campo i bolognesi hanno capovolto immediatamente la situazione, pareggiando con una volata di Lampe e andando via a suon di extrabase (doppi di ...

WTA Cincinnati – Tutto facile per Barty e Makarova - al secondo turno anche Sakkari e Mertens : Proseguono le gare dei trentaduesimi di finale del torneo di Cincinnati, staccano il pass per il secondo turno Barty e Makarova Subito emozioni e spettacolo nel primo turno del torneo WTA di Cincinnati, ottimo l’esordio in tabellone dell’australiana Barty e della russa Makarova, che si sbarazzano in due set rispettivamente della russa Vondrousova e della romena Bogdan. Servono tre set invece alla tedesca Maria per avere ragione ...

Thiago Silva : 'Tifo Milan da lontano. Tutto più facile con Maldini e Leonardo - Gattuso...' : Ha recentemente chiuso al ritorno in rossonero, ma Thiago Silva ha sempre il Milan nel cuore. Intervistato da Sky Sport , il difensore del PSG commenta l'ingresso in società di Leonardo e Paolo Maldini : 'Leonardo e Maldini sono i campioni di cui aveva bisogno il club, dopo aver cambiato tutta la società era ...

ATP Toronto – Tutto facile per Djokovic - il serbo stende in due set Polansky e approda agli ottavi : In poco meno di un’ora e mezza Novak Djokovic vince la sfida con Polansky e accede agli ottavi di finale dell’ATP di Toronto Novak Djokovic stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Toronto (cemento, montepremi 5.315.025 dollari). Il tennista serbo, attualmente al numero 10 del mondo e 9 del seeding, non lascia scampo al canadese Peter Polansky, numero 121 del ranking Atp e arrivato nel main draw ...

DIRETTA/ Crotone Giana Erminio (risultato finale 4-0) streaming video e tv : Tutto facile per i calabresi : DIRETTA Crotone Giana info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Coppa Italia, secondo turno (oggi domenica 5 agosto)(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 22:31:00 GMT)

Tennis – Atp Umago : Tutto facile per Cecchinato - l’azzurro si sbarazza di Trungelliti e vola in finale : Partita senza storia quella tra Cecchinato e Trungelliti, l’azzurro stende in due set l’argentino e vola in finale dove affronterà Pella Vince e convince Marco Cecchinato nella semifinale dell’Atp di Umago, in Croazia. Il Tennista azzurro si sbarazza senza grattacapi di Trungelliti, stendendolo in due semplici set conclusi con il punteggio di 6-2, 6-1. Parte bene l’argentino che va avanti di un break nel primo ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Tutto facile con la Georgia : 14-3! Italia alla finestra in vista dei quarti : L’Italia stravince ancora e si mette alla finestra in vista dei quarti di finale. Contro la Georgia arriva la scontata goleada (14-3) di un Settebello che appare in gran forma ma ora dovrà attendere quattro giorni per tornare in campo contro una fra Romania, Russia e Francia con vista sulle semifinali. La Georgia crolla sotto i colpi di un’Italia solida, cinica, quasi mai distratta se non fra la metà del secondo quarto e la metà del ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Tutto facile con la Georgia : 14-3! Italia alla finestra in vista dei quarti : L’Italia stravince ancora e si mette alla finestra in vista dei quarti di finale. Contro la Georgia arriva la scontata goleada (14-3) di un’Italia che appare in gran forma ma ora dovrà attendere quattro giorni per tornare in campo contro una fra Romania, Russi e Francia con vista sulle semifinali. La Georgia crolla sotto i colpi di un’Italia solida, cinica, quasi mai distratta se non fra la metà del secondo quarto alla metà del ...

Preliminari Champions League - Tutto facile per Celtic e Rosenborg : Preliminari Champions League – Si sono concluse altre gare valide per i Preliminari di Champions League, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Basta lo 0-0 al Qarabag per superare il turno, tutto facile davanti al pubblico amico per Tiraspol e Rosenborg, successo in trasferta per l’Astana. Benissimo anche il Celtic, basta il pareggio al Trnava per staccare il pass qualificazione. Preliminari Champions ...

Farias-Pavoletti - il Cagliari va : Tutto facile contro il Real Vicenza : Secondo test in due giorni per il Cagliari durante la preparazione precampionato a Pejo. contro il Real Vicenza è finita 10-0: molti gol ma soprattutto l’opportunità di immagazzinare altro minutaggio nelle gambe. Dopo cinque minuti il Cagliari si fa pericoloso con Farias, para il portiere Martinez. All’8′ cross di Pajac dalla sinistra, non arrivano in tempo per la deviazione Han e Deiola. Poco dopo ancora Farias vicino ...

Bologna - Tutto facile contro il Pinzolo : indicazioni per Inzaghi [FOTO] : 1/23 Massimo Paolone/LaPresse LaPress ...

Wimbledon - Tutto facile per Novak Djokovic : il serbo asfalta Sandgren con un secco 3-0 : Ottimo esordio per Novak Djokovic a Wimbledon, il tennista serbo supera senza affanni l’americano Sandgren con il punteggio di 3-0 Comincia come meglio non potrebbe il torneo di Wimbledon per Novak Djokovic, il tennista serbo infatti si sbarazza con un secco 3-0 dell’americano Sandgren. Il numero 57 del ranking non riesce ad arginare le giocate di Nole, cedendo sotto i suoi colpi e alzando bandiera bianca poco dopo l’ora ...

Volete un Samsung Galaxy nuovo ogni anno? Con Smart Rent è Tutto più facile : Samsung presenta Smart Rent, il modo più facile per avere uno Smartphone Galaxu nuovo ogni anno, con garanzia per furto e danni accidentali. L'articolo Volete un Samsung Galaxy nuovo ogni anno? Con Smart Rent è tutto più facile proviene da tuttoAndroid.