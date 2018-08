Tutte le donne sulla Diciotti violentate in Libia | trasferite in ospedale | ma in 5 si

Diciotti - iniziato lo sbarco di 17 migranti : le donne sono state Tutte violentate in Libia : L’ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla nave Diciotti di 11 donne e 6 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi

Uomini e Donne - l’Aut Aut di Tina e i nuovi tronisti : Tutte le indiscrezioni : Il 29 agosto inizieranno le nuove registrazioni, conosceremo i nuovi tronisti, ma Tina potrebbe non esserci. Ecco quali...

Coltellino svizzero - ecco perché Tutte le donne dovrebbero averne uno : La borsa di una donna è piena di accessori e oggetti di ogni tipo: dallo specchietto al mascara, dalla lima per unghie agli elastici per capelli. Le più organizzate portano dietro anche ago e filo, oppure uno smacchiatore per rimediare a qualche disastro improvviso. Quello che, però, dovrebbero avere tutte, quasi sempre è l’unico a mancare: il Coltellino svizzero. Avete capito bene, si tratta proprio di quello strano arnese che contiene ...

Trump e i pagamenti alle donne - Tutte le tappe della vicenda - : Le rivelazioni dell'ex avvocato del presidente degli Stati Uniti, Michael Cohen, stanno facendo emergere alcuni dei tasselli che hanno portato al pagamento di due donne allo scopo di comprarne il ...

Maria De Filippi rivoluziona Uomini e Donne 2018. Ecco Tutte le novità : A quanto pare i rumor sui cambiamenti che Maria De Filippi vuole apportare a Uomini e Donne avevano una base di verità. Stando a quanto riporta Tv Sorrisi e Canzoni, Kween Mary non sarebbe più così convinta di promuovere come tronisti gli ex corteggiatori. Secondo il noto settimanale anche i ruoli di Gemma Galgani e Giorgio Manetti sarebbero da rivedere. Che i due siano pronti ad essere promossi come opinionisti fissi? “Amori e rivoluzioni in ...

Uomini e Donne - Tutte le novità di settembre : Maria pronta a rivoluzionare tutto : Uomini e Donne, Maria De Filippi pronta a cambiare le regole del programma? novità e anticipazioni sulla prossima edizione Pare che Maria De Filippi sia pronta a riscrivere le regole di Uomini e Donne. A riportare la notizia, facendo luce su quelle che potrebbero essere le principali novità, è stato TV Sorrisi e Canzoni. Secondo […] L'articolo Uomini e Donne, tutte le novità di settembre: Maria pronta a rivoluzionare tutto proviene da ...

"Dispiace - ma se l'è cercata". Sui social c'è anche chi se la prende con lei. Le donne solidali : "Siamo Tutte Maria" : Maria Mathus Tenorio aveva 25 anni e veniva dal Messico, faceva la cantante, era una ragazza forte e indipendente. Tra i suoi molti sogni, quello di viaggiare per il mondo da sola: ci era riuscita, il suo percorso era iniziato ma ha dovuto interrompersi troppo presto, così come la sua giovane vita. Infatti in Costa Rica, prima tappa del suo viaggio, Maria è stata brutalmente stuprata e poi uccisa da due uomini sulla spiaggia. Sui ...

Pisa - la campagna contro la violenza sulle donne del sindaco di Cascina : 'Spray al peperoncino per Tutte' : Spray al peperoncino gratis per tutte, "perché difendersi è legittimo". Parola di Susanna Ceccardi , sindaco leghista di Cascina, Pisa, , che ha deciso di proporre per il secondo anno di fila il suo ...

Roma - Casa donne : la revoca è ufficiale. Il direttivo : "Ci opporremo in Tutte le sedi" : Con concerti, convegni, spettacoli, incontri . Ma non è servito a niente, la giunta comunale è andata dritta per la sua strada, senza dare ascolto alle mille voci di una città che non vuole vedere ...

Tutte le donne di Cristiano Ronaldo (e i pochi grandi amori) : Cristiano Ronaldo, bomber sul campo e in camera da letto. Tra pochi grandi amori e moltissimi flirt, veri o presunti, la fama del campione in quanto sex symbol è sempre andata di pari passo a quella di calciatore. Da bambino con i denti storti e l’acne, un po’ sovrappeso, bullizzato dai compagni, a calciatore tra i più pagati al mondo e venerati dal gentil sesso, il passo non è stato brevissimo, ma ha prodotto l’incantesimo. Adesso ...

Migranti - le navi ancora in attesa in rada : a Pozzallo sbarcate solo 59 persone - Tutte donne e bambini : E' iniziato a Pozzallo, Ragusa, lo sbarco di 59 donne e bambini del gruppo di circa 450 Migranti soccorsi a ridosso di Linosa due giorni fa. Appena attraccata la motovedetta della Guardia di finanza '...

'Quando Tutte le donne del mondo' : l'omaggio di Orani alle 'intellettuali' - Sardiniapost.it : Critica, poesia, scienza, multicultura per la prima edizione della rassegna di appuntamenti culturali Quando tutte le donne del mondo. Un omaggio nel titolo a Simone de Beauvoir che prenderà il via venerdì 13 luglio ...