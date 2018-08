Trento città del Natale | i progetti di via 2018

83enne di Arco - in provincia di Trento - fa sit-in solitario per i migranti. I concittadini la criticano : "Se li porti a casa sua" : Un sit-in da sola, davanti alla Chiesa di Arco, in provincia di Trento, per dire "sì" ai migranti. La protagonista è una donna di 83 anni, fotografata da un concittadina che ha poi pubblicato lo scatto su Facebook. "Io cristiana, dico sì ai migranti nel mio paese e nella mia casa". Un'iniziativa che tuttavia ha aperto un dibattito tra gli utenti"Se li vuole tutti a casa sua va bene. Io non li voglio", commenta un utente. Ma ...