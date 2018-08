Trame Una Vita | Ursula costringe la figlia a mentire sulla morte di Tirso

Trame Una Vita : Ursula ha una figlia - Jaime Alday ricattato dalla Dicenta : Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita, in programma in autunno su Canale 5, si soffermano su Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro. La donna, infatti, rivelera' al commissario Mendez di avere un alibi di ferro in grado di dimostrare la sua innocenza [VIDEO] in merito alla morte di Tirso. Il poliziotto, infatti, scoprira' che la Dicenta ha una figlia in un sanatorio che rendera' una preziosa testimonianza. ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 27 agosto al 1° settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 27 agosto a sabato 1° settembre 2018: Rosina si trasferisce a casa di Celia e dopo qualche ora Lolita non la sopporta già più. Cayetana guarda compiaciuta l’agonia di Ursula, che si avvicina inesorabilmente alla morte. Servante, insospettito dal biglietto trovato sul pianerottolo, va a chiamare Mauro e Felipe, che decidono di irrompere nella casa. Cayetana fa in tempo a scappare prima ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 20 al 24 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 20 a venerdì 24 agosto 2018: Teresa continua a essere pentita di non aver avuto il coraggio di uccidere Cayetana. Celia, l’unica a starle ancora accanto nonostante tutto, cerca di farla ragionare. Mauro accarezza l’idea di finire quel che l’amata ha iniziato, ma poi il buonsenso prevale e l’uomo decide di chiedere invece aiuto a Soler per incastrare definitivamente ...

Trame Una Vita : arriva il padre di Cayetana - Teresa pronta a smascherare la Sotelo : Anticipazioni Una Vita: Cayetana presto potrebbe incontrare il vero padre, mentre Teresa è pronta a rivelare a tutta Acacias la sua reale identita'. Nelle puntate ora in onda su Canale 5, la Sotelo si è macchiata dell'orribile delitto di infanticidio, fatto che inneschera' in Teresa il desiderio inarrestabile di vendicarsi. La Sierra, dopo il lungo silenzio, è decisa a dire a tutti che è lei la vera Cayetana Ruz, distruggendo così la Vita della ...

Trame agosto Una Vita : Leonor e le foto compromettenti di Melero - Cayetana in crisi : Leonor e Pablo sono una delle coppie storiche di Una Vita e tra i punti fermi della comunita' di Acacias 38, quindi è ovvio che prima o poi Aurora Guerra, l’autrice della soap, avrebbe fatto in modo di mettere in crisi la loro Vita insieme. Come gia' abbiamo visto nelle puntate passate, la ragazza ha vissuto una tremenda avventura che l’ha sconvolta fin nel profondo, un rapimento che l’ha portata addirittura ad essere sfruttata come schiava: ...

Una Vita le Trame della prossima settimana : da lunedì 6 a venerdì 10 agosto 2018 : Cayetana avvelena Tirso e il bambino muore. Teresa addolorata, affronta Cayetana e la minaccia con una pistola. Elvira torna a Calle Acacias ma Arturo corrompe Remedios.

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 6 al 10 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 6 a venerdì 10 agosto 2018: Melero mette Leonor davanti a una scelta impossibile: o gli dà i soldi o torna con lui sull’isola. Liberto tenta di fare il duro con l’uomo, ma questi minaccia lui e Rosina con una pistola. Juliana non vuole tornare a Parigi e Leandro le dice di fermarsi in calle Acacias finché non avrà le idee chiare. Elvira scopre che il padre ha fatto una donazione al ...

Una Vita : puntate dal 30 luglio al 3 agosto e Trame spagnole : Una Vita, anticipazioni spagnole: Elvira lascia Acacias 38? Il destino avverso continuerà a dividere una delle coppie di Una Vita. Nelle puntate spagnole della telenovelas Elvira e Simon dopo mille peripezie decideranno di fuggire insieme e sposarsi in segreto, lontano da tutti. Arturo però riuscirà con un tranello a dividere, forse per sempre, i due innamorati. Dopo aver appreso del piano della figlia e del maggiordomo, il colonnello deciderà ...

Una Vita le Trame della prossima settimana : da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto 2018 : Fernando, pieno di rimorsi, dice tutta la verità a Teresa. La maestra abbandona casa di Cayetana e decide di rivendicare la sua identità mentre il piccolo Tirso verrà avvelenato.

