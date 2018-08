Tragedia in Cina | incendio in hotel a 4 stelle | 18 morti

La Tragedia in piscina dei due ragazzi che non sapevano nuotare : La cronaca di quel pomeriggio, da questo momento è fatta di ambulanze e sirene, di personale medico che entra ed esce da quella casa immersa nel verde, con l'elicottero del soccorso che volteggia ...

Morti dopo un tuffo. Marco e Ilaria - 21 e 19 anni : la Tragedia in piscina : Doveva essere una giornata di festa, allegra e spensierata. Ma in un attimo si è trasformata in una tragedia assurda, che ha visto due giovani perdere la vita in un incidente terribile. Due famiglie distrutte in un attimo, quello che ha visto Marco Lipari e Ilaria Abele annegare durante un party organizzato in una villa a Castelnuovo Don Bosco, nell’Astigiano. Lui, 21 anni, non sapeva nuotare e di colpo si è ritrovato in un punto in ...

Asti - Tragedia in piscina : Marco annega a 21 anni e la sua amica Ilaria muore cercando di salvarlo : Marco Lipari, 21 anni, è annegato nella piscina di una villa di amici a Castelnuovo Don Bosco dopo essersi tuffato pur non sapendo nuotare. La sua amica, Ilaria Abele, di 19 anni, ha cercato di salvarlo ma è stata trascinata sott'acqua ed è morta poco dopo in ospedale. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire la dinamica della tragedia.Continua a leggere

Bode Miller - la moglie racconta la Tragedia : “Vidi mia figlia di 19 mesi galleggiare in piscina” : L'ex campione di sci e la moglie Morgan raccontano i tragici momenti della morte della piccola Emmy in una trasmissione della Nbc. La coppia ha voluto affrontare le telecamere per "accrescere la consapevolezza degli altri genitori e fare in modo di prevenire drammi come questo".Continua a leggere

Tragedia a Carrara - donna travolta dal treno in transito e trascinata per centinaia di metri : L'ipotesi è che la donna, dopo essere scesa da un treno locale, si sia diretta verso un parcheggio poco lontano attraverso una scorciatoia e che lo spostamento d'aria di un treno veloce l'abbia trascinata via.Continua a leggere

Tragedia in piscina a Sperlonga - autopsia : morte per annegamento | : Secondo i primi risultati degli accertamenti sul corpo della 13enne risucchiata da un bocchettone non sarebbero emersi segni di un malore. Sono 4 le persone indagate per omicidio colposo, tutta l'...