Traffico A14 in tilt | fino a 13 km di coda Controesodo tra maltempo e incidenti

Auotostrade - Traffico in tempo reale 25 agosto/ Bollettino ultime notizie - incendio tir : 10 km di coda su A14 : Autostrade, traffico in tempo reale 25 agosto. Bollettino ultime notizie: 15 km di coda sull'A14 Ancona-Pescara in direzione Milano-Napoli. traffico intenso su tutta la rete(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 16:07:00 GMT)

AUTOSTRADE - Traffico IN TEMPO REALE 25 AGOSTO/ Bollettino ultime notizie - incendio tir : code e caos sull’A14 : AUTOSTRADE, TRAFFICO in TEMPO REALE 25 AGOSTO. Bollettino ultime notizie: 15 km di coda sull'A14 Ancona-Pescara in direzione Milano-Napoli. TRAFFICO intenso su tutta la rete(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:28:00 GMT)

Controesodo - caos sulla A14 : Traffico dirottato per i lavori in una galleria dopo l’incendio di un camion : traffico in tilt sull’autostrada Adraiatica. Ci sono code per 13 km sulla A14 Bologna – Taranto, direzione nord, a causa di un grave incendio che ha coinvolto un mezzo pesante nella tarda serata del 23 agosto, nella galleria di Grottammare, tra il comune marchigiano e la città Pedaso. Mentre sono 9 i chilometri di code – percorribili in circa 40 minuti – sulla carreggiata opposta, a causa dell’uscita obbligatoria a Porto ...

A14 - Traffico in tilt dopo l'incendio del tir in galleria : 13 km di coda : Tredici km di coda sulla A14 come conseguenze dell'incendio di un tir, avvenuto ieri, nella galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare. Nel tratto, spiega Viabilità Italia, continuano i lavori di ...

A14 - Traffico in tilt dopo l'incendio del tir : 13 km di coda : Tredici km di coda sulla A14 come conseguenze dell'incendio di un tir, avvenuto ieri, nella galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare. Nel tratto, spiega Viabilità Italia, continuano i lavori di ...

Autostrade - Traffico in tempo reale 25 agosto/ Bollettino ultime notizie : 15 km di coda su A14 Ancona-Pescara : Autostrade, traffico in tempo reale 25 agosto. Bollettino ultime notizie: 15 km di coda sull'A14 Ancona-Pescara in direzione Milano-Napoli. traffico intenso su tutta la rete(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:49:00 GMT)

Traffico autostrade - bollettino viabilità/ Ultime notizie - controesodo da bollino rosso : situazione A10 e A14 : Traffico autostrade, bollettino viabilità: la situazione in tempo reale nella prima domenica di controesodo estivo. autostrade A10 e A14 tra le più critiche.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 17:14:00 GMT)

Esodo Ferragosto - bollino nero : Traffico autostrade/ Ultime notizie bollettino viabilità : incidente sulla A14 : Esodo di Ferragosto: bollino nero per il traffico, Ultime notizie bollettino viabilità: lunghe code in autostrada. Milioni di italiani in partenza. La situazione in tempo reale.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 14:07:00 GMT)

ESODO FERRAGOSTO - Traffico AUTOSTRADE : BOLLINO NERO/ Ultime notizie bollettino viabilità : 5 km di coda su A14 : ESODO di FERRAGOSTO: BOLLINO NERO per il TRAFFICO, Ultime notizie bollettino viabilità: lunghe code in autostrada. Milioni di italiani in partenza. La situazione in tempo reale.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 12:52:00 GMT)

Bollettino Traffico Autostrade/ Ultime notizie - incidente Bologna non ha effetti su A1 - A14 - A13 : Bollettino traffico Autostrade, Ultime notizie: l'incidente tragico di Bologna non ha avuto effetti su A1, A14 e A13. coda a Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 16:25:00 GMT)

Incendio Bologna : nessuna conseguenza sul Traffico di A1 e A14 : L’Incendio e l’esplosione che hanno fatto parzialmente crollare un viadotto sul raccordo A1-A14 non ha alcuna conseguenza sulla circolazione in A1 Milano-Napoli, in A14 Bologna-Taranto e in A13 Bologna-Padova. Lo ricorda Autostrade per l’Italia, dopo le numerose richiese di chiarimento arrivate. Il tamponamento, infatti, è avvenuto sul Raccordo di Casalecchio, che non riguarda direttamente nessuna di queste direttrici ...

BOLLETTINO Traffico BOLOGNA : APERTA CARREGGIATA A14/ Autostrade : disagi soprattutto per raggiungere la Romagna : BOLLETTINO TRAFFICO Autostrade. L'incidente a BOLOGNA con l'esplosione di un'autocisterna ha portata alla chiusura di alcuni tratti. Deviazioni su A14, A1 e Tangenziale(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 23:02:00 GMT)

BOLLETTINO Traffico - BOLOGNA CHIUSO TRATTO INCIDENTE/ Autostrade - raccordo Casalecchio-A14 : "Serviranno giorni" : BOLLETTINO TRAFFICO Autostrade. L'INCIDENTE a BOLOGNA con l'esplosione di un'autocisterna ha portata alla chiusura di alcuni tratti. Deviazioni su A14, A1 e Tangenziale(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 09:18:00 GMT)

Bollettino Traffico autostrade/ Bologna - raccordo Casalecchio-bivio A14 ancora chiuso : le uscite consigliate : Bollettino traffico autostrade. L'incidente a Bologna con l'esplosione di un'autocisterna ha portata alla chiusura di alcuni tratti. Deviazioni su A14, A1 e Tangenziale(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 21:36:00 GMT)