Toscana Allerta Arancione 25 26 Agosto 2018

Toscana Allerta Gialla Rischio Temporali e Idrogeologico : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità giallo per Rischio Temporali e Idrogeologico Temporali: oggi, mercoledì, possibilità di Temporali sulle zone interne generalmente di breve durata, ma che localmente potranno risultare anche forti e accompagnati da colpi di vento e grandinate. Non si escludono locali sconfinamenti sulla fascia costiera centro-settentrionale ma con bassa probabilità. Le zone di Allerta e ...

Ferragosto con pioggia al Sud - domani allerta su Emilia e Toscana : Ferragosto con pioggia al Sud, domani allerta su Emilia e Toscana La perturbazione, che oggi sta interessando il Nord-Ovest della penisola, scenderà domani sulle regioni centrali tirreniche. In diminuzione le temperature al Nord, mentre al Meridione si prevede un 15 agosto bagnato. LE PREVISIONI Parole ...

Allerta Meteo Toscana : in arrivo forti temporali nelle aree nord-occidentali : Pressione in graduale calo in Toscana per l’avvicinamento di una linea di instabilità, collegata ad una saccatura atlantica, attesa in transito nella giornata di domani quando saranno possibili temporali anche forti a carattere sparso. La Sala operativa della protezione civile di Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice arancione per temporali forti valido dalla mezzanotte fino alle 18 di domani, martedì 14 agosto, per le ...

Toscana Allerta Arancione 14 Agosto : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso un bollettino di criticità livello 2 Arancione, (Rischio Moderato), su vari settori dell’alta Toscana. Livello 1 Giallo, (Rischio Basso), sui restanti settori PIOGGIA: OGGI, lunedì, possibili isolate precipitazioni temporalesche, più probabili nel pomeriggio tra le province di Siena e Arezzo e dalla tarda serata sulle province occidentali. Cumulati medi non significativi su tutte le aree e ...

Allerta meteo Toscana : ancora piogge e temporali fino a sera : ”Continua fino alle 21 di stasera l’instabilità climatica già in atto nelle ultime 24 ore. La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un bollettino di vigilanza meteo con codice giallo per piogge e temporali, valido fino alle 21 di stasera, mercoledì 8 agosto”. Lo comunica la Regione Toscana. ”Aumento dell’instabilità durante le ore pomeridiane sulle zone interne con rovesci e temporali sparsi, localmente ...

Toscana - è allerta caldo : turista muore in spiaggia per un malore : Continua l'allerta caldo in tutta Italia. In particolare in Toscana dove lunedì si sono arrivati a toccare i 37 gradi all'ombra. La situazione è pericolosa soprattutto per le persone più fragili. Infatti, a Marina di Pietrasanta una turista emiliana di 76 anni è morta mentre si trovava in spiaggia. La causa sarebbe un arresto cardiocircolatorio dovuto, appunto, al grande caldo. "L"ondata di grande caldo nei prossimi giorni potrebbe provocare ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per temporali per i pomeriggi di oggi e domani : Infiltrazioni di aria fresca favoriscono condizioni di instabilità e l’arrivo di locali temporali su gran parte della Toscana nei pomeriggi di oggi, giovedì 26 luglio e domani, venerdì 27 luglio: la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo sulle zone interne di tutta la regione a partire dalle ore 13 di giovedì fino alle 20 e poi dalle 13 di domani, venerdì, sempre fino alle 20. Nel pomeriggio di ...

Ancora maltempo in Toscana : allerta gialla della protezione Civile : La protezione Civile della Toscana ha prorogato fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 23 luglio, l'allerta meteo gialla. Ancora piogge e temporali.

Maltempo - prolungata allerta in Toscana : 15.08 Allagamenti e smottamenti in seguito a un violento temporale che ha colpito il Pisano, in particolare la Valdera. In tutta la Toscana è stato prorogato fino a domani sera il codice giallo per l'ondata di Maltempo. allerta anche in Romagna, provincia di Bologna e lungo la costa ferrarese, dove sono previste violente grandinate. Il presidente del Veneto, Zaia, ha firmato la dichiarazione di stato di crisi per il comune di Padova, dove si ...

Allerta Meteo Toscana : ancora piogge e temporali fino a lunedì sera : Instabilità in Toscana ancora fino alle 24 di domani, lunedì 23: la Sala operativa della Protezione civile ha emesso una nuova Allerta Meteo con codice giallo per piogge e temporali, valido dalle 12 di oggi, domenica, fino alle 24 di lunedì. Oggi piogge e temporali riguarderanno prevalentemente il centro nord, mentre domani si estenderanno a tutta la regione. Nel corso del pomeriggio di oggi, possibilità di forti temporali a carattere sparso ...

Allerta meteo Toscana : vento e grandinate sopratutto al Nord : Oggi pomeriggio e domenica condizioni di instabilità, con possibilità di temporali, grandinate e forti colpi di vento in Toscana. Lo comunica la Sala operativa della Protezione civile, che ha emesso un avviso di vigilanza con codice giallo, valido soperattuto per il Nord della Toscana, dalle 12 di oggi fino alle 24 di domani, domenica. Oggi, sabato, possibili temporali a carattere isolato nel pomeriggio, sulle zone settentrionali della regione. ...

Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali forti - peggioramento in serata : La perturbazione nord atlantica che da transita sulla penisola arriverà oggi in Toscana dove in serata si rafforzeranno i fenomeni già previsti per la giornata di oggi, in particolare nelle zone centro meridionali della regione, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e abbassamento delle temperature. Domani, martedì, generale miglioramento, salvo possibilità di locali temporali pomeridiani sui rilievi causati da infiltrazioni ...