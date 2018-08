Torino | minaccia la Lega anticaccia inneggiando al Duce | il Tar gli nega il porto d' armi

Torino - 38enne minaccia con una pistola : "Ti ammazzo come un cane". Testimoni : attaccato uomo di colore : Il video è stato pubblicato su Facebook da un residente che ha chiamato la polizia. L'arma pare fosse una scacciacani

Paura a Torino - in strada armato minaccia un uomo : “Ti ammazzo come i cani” : Il filmato diffuso da un residente su Facebook è diventato virale. La pistola, che pare fosse finta, puntata ad altezza uomo contro uno spacciatore di colore nel quartiere di Barriera di Milano. L'uomo, 38enne, è stato poi denunciato dalla polizia.Continua a leggere

Torino - in strada armato minaccia un uomo : «Ti ammazzo come i cani»|Video : Il filmato diffuso da un residente in rete è diventato virale. La pistola, che pare fosse una scacciacani, puntata ad altezza uomo. come nel Far West

Olimpiadi Torino 2026 - sindaco Appendino minaccia : Ora mi dimetto/ Il caso arriva alla Camera : il Pd attacca : Olimpiadi Torino 2026, Appendino minaccia "ora mi dimetto": lite nella notte tra sindaco e consiglieri, la Giunta rischia di saltare, le parole di Giorgetti. Le ventilate dimissioni da parte della sindaca di Torino, Chiara Appendino, sono solo l’ultimo colpo di scena della guerra che si sta combattendo su più fronti a proposito della presentazione o meno del dossier con cui il capoluogo piemontese si candiderebbe per ospitare le Olimpiadi ...

